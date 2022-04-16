Erdoğan'dan 'enflasyon ve fahiş fiyat' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomide üretim tarafında işler gayet iyi gidiyor. Enflasyonun boynunu kırdığımızda artık hedeflerimize ulaşmamızın önünde hiçbir engel kalmayacaktır.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Nisan 2022 14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomide üretim tarafında işler gayet iyi gidiyor. Enflasyonun boynunu kırdığımızda artık hedeflerimize ulaşmamızın önünde hiçbir engel kalmayacaktır."Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız