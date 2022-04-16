5 Kamu kurumu toplamda 42 personel almak için ilana çıktı
Göç İdaresi Başkanlığı, İETT ve 3 Belediye çok sayıda personel almak için ilana çıktı
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı 4 sözleşmeli personel alacak
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı 4 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 1 mayıs 2022
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İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü 3 müfettiş yardımcısı alacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 3 müfettiş yardımcısı, alacak. Son başvuru tarihi 9 mayıs 2022
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Muğla Kavaklıdere Belediyesi 20 İşçi Alacak
Muğla Kavaklıdere Belediyesi, Arkeolog, 20 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 22 nisan 2022
Tokat Almus Belediyesi 5 İşçi Alacak
Tokat Almus Belediyesi, Temizlik Personeli, 5 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 19 nisan 2022
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Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi, Çöp Toplayıcı, 10 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 22 nisan 2022Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız