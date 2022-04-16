Seyrantepe'de damperi açık hafriyat kamyonu yön tabelasına çarptı
İstanbul'da Seyrantepe TEM Otoyolu bağlantısında damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu yön tabelasına çarptı. Bir bölümü parçalanan tabelanın devrilme tehlikesi nedeniyle yol trafiğe kapandı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 16 Nisan 2022 18:39
İstanbul Seyrantepe'de bir hafriyat kamyonu yön tabelasına çarptı.
Olay saat 16.15 sıralarında TEM Otoyolu Seyrantepe bağlantısı Edirne istikametinde meydana geldi.
Damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu yol üstündeki yön tabelasına çarptı.
Tabelanın büyük bölümü parçalandı, direkler hasar gördü.
YOL TRAFİĞE KAPANDI
Talebanın devrilme tehlikesi nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bağlantı yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız