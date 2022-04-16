E-Ticaret nedir, E-Ticaret Sitesi Nasıl Kurulur?

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E-Ticaret Nedir?

E-ticaret, kapsamı son derece geniş bir kavramdır. Ürün ya da hizmetlerin, internet ortamında müşterilerle buluştuğu ve satıldığı her tür ticari faaliyet bu başlık altına alınabilir. Süreç dahilindeki sipariş verme, ödeme yapma ve geri bildirim gibi tüm aşamalar internet üzerinden gerçekleştirilir.

İlk kez 1984 ortaya atılan bu kavram, dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça büyük bir sektör haline gelmiştir. Resmi kurumların verilerine göre 2021 yılında Türkiye'de internetten verilen sipariş miktarı 3 milyar 347 milyondur. Sadece bu rakam bile internetten satış yapmanın ne denli gelecek vadeden bir iş planı olduğunu gösterir. Bu şartlar altında e-ticaret nasıl yapılır sorusunun sıklıkla gündeme gelmesi son derece doğaldır.

Bu şekilde ticaret yapmak için iki farklı yöntem izlenebilir. Bunlardan ilki, halihazırda bilinen ve kendi kullanıcı kitlesine sahip sanal pazar yeri platformlarında mağaza açmaktır. Diğer yol olarak ise şirketler, kendi e-ticaret sitelerini açabilir.

E-Ticaret Sitesi Nasıl Kurulur?

Kendi web sitesini oluşturmanın internet üzerinden satış yapmak için önemli bir yöntem olduğunu belirttiğimizde şu soru zihinlerde belirir: E-ticaret sitesi nasıl kurulur? Bu sürecin belirli bir plan çerçevesinde yürütülmesi, şirketin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur. E-ticaret sitesi kurarken atılacak adımlar şunlardır:

Faaliyet göstereceğiniz alanı ve sektörü seçin.

Satacağınız ürün ya da hizmetleri belirleyin.

Markanızı oluşturun.

E-ticaret altyapınızı seçin.

Sitenizin tasarımına karar verin.

Ürünleri siteye yükleyin.

Kargo süreçlerini planlayın.

Ödeme alacağınız sistemleri belirleyin.

Şirketinizi resmi olarak kurun.

Bu aşamaları tamamlayıp sitenizi açmanız artık internet üzerinden satış yapabileceğiniz anlamına gelir. Fakat sitenizin açılmış olması, arzu ettiğiniz satış rakamlarına ulaşmanız için muhtemelen yeterli olmaz. Hedef kitlenize ulaşabilmek adına reklam ve pazarlama çalışmaları da yürütmeniz gerekir.

E-Ticaret Sitesi Kurarken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Satış yapmak için internet sitesi kurarken bazı konulara özellikle dikkat etmenin başarıya giden yolu açacağını söylemek yanlış olmaz. Bu süreçte göz önünde bulundurulması gereken detaylar şöyle sıralanabilir:

Site adı akılda kalıcı ve mümkün mertebe satılan ürünlerle ilişkili olmalıdır.

Tasarım, ürünlerin özellikleri ve hitap ettiği kitle düşünülerek seçilmelidir.

Sitede kullanılacak altyapı, e-ticaret entegrasyon gibi teknik beklentilere cevap verecek özellikleri taşımalıdır.

Güvenlik önlemleri alınmalıdır.

Yorum ve puanlama gibi özelliklere yer verilmelidir.

Sitenin kurulum aşamasında dikkat edilmesi gereken bu konular hem marka değerine katkı sağlar hem de müşterinin güvenini kazanmaya yardımcı olur. Bu sayede potansiyel müşterilerin girdikleri siteden sipariş verme konusunda ikna olmaları kolaylaşır.

E-Ticaret Sitesi Kurmanın Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

E-ticaret için site kurmak birçok avantajı beraberinde getirir. Peki bu avantajlar nelerdir?

7/24 satış yapabilirsiniz.

Ülkenin ve dünyanın her yerine satış yapmanız mümkündür.

Büyük yatırımlar gerektirmez.

Ulaşabileceğiniz kitle, fiziksel koşullarla sınırlanmaz.

Gerekli işlemlerle ürünlerinizi sanal pazar yerlerine entegre edebilirsiniz.

Pazar yeri dükkanlarına göre marka kimliğinizi oluşturmanız kolaylaşır.

E-ticaretin faydalarının sayısını daha da arttırmak mümkündür. Siz de bu avantajlardan yararlanmak için hemen kendi sitenizi kurabilirsiniz.

E-Ticaret Sitesi Kurmak Hakkında Öğrenmeniz Gerekenler IdeaSoft'ta Alanının uzman servis sağlayıcısı IdeaSoft, farklı beklentilere hitap eden altyapı ve paketleri ile e-ticaret sitesi kurmak isteyenlere, ihtiyacı olan her şartı sağlar. Eğer siz de internetten satış yaparak önemli gelirler elde etmek istiyorsanız merak ettiğimiz her konu hakkında tereddüt etmeden IdeaSoft'la temasa geçebilirsiniz.