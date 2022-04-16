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Bakan Soylu: Irak'a ve Suriye'ye de huzur götüreceğiz

Türkiye'nin ilk 'İyilik Fuarı' Esenler'de açılırken, törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Nasıl Güneydoğu'ya huzur getirdiysek Amerika'nın ve Avrupa'nın elinden Suriye'yi ve Irak'ı kurtarıp oralara da huzur götüreceğiz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 16 Nisan 2022 19:31
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Bakan Soylu: Irak'a ve Suriye'ye de huzur götüreceğiz

Esenler Belediyesi, Türkiye'de ilk kez gerçekleşen "İyilik Fuarı"na ev sahipliği yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nın himayelerinde Esenler Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen fuarın açılış törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu katıldı.

Fuarda Türkiye Diyanet Vakfı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kızılay, Sadakataşı Derneği, Verenel Derneği, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, Deniz Feneri, Yetim Vakfı, CANSUYU, Hoca Ahmet Yesevi Derneği (HAYDER), Anda Derneği, Beşir Derneği, Valide İnsani Yardım Derneği ve HAYRAT olmak üzere toplam 14 sivil toplum kuruluşu bulunuyor.

"Bugünün Türkiye'si, dünün Türkiye'sinden daha iyi"

Açılışa katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamalarda bulundu.

Irak'ı ve Suriye'yi, Amerika ve Avrupa'nın elinden kurtaracaklarını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz komşuluk hukukunu biliriz. Komşusu açken tok yatanın eleştirildiği bir medeniyetin, inancın çocuklarıyız ve topraklarıyla, yer altı zenginlikleriyle, insanıyla, medeniyetiyle zengin bir milletin evlatlarıyız. Dünün Türkiye'sinden bugünkü Türkiye daha iyi. Yarının Türkiye'si bugünkü Türkiye'den daha iyi olacak. Çünkü etrafımızda azap ve zulüm vermeye çalışanlar, bizi kardeşliğimizden, beraberliğimizden ayırmaya çalışanlara fırsat verilmeyecek. Türkiye nasıl bugünkü Türkiye ise dünyaya zulüm etmeye, kardeşliği bitirmeye çalışanlara karşı zihninden geçirmeye müsaade etmeyecek bir Türkiye'dir. Bunu bizler sağlayacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin Orta Doğu coğrafyasına sahip çıktığını söyleyen Bakan Soylu, "Bizi eleştiriyorlar, kim eleştirirse eleştirsin. İnsanlar orada annelerini, babalarını, çocuklarını kaybetmesinler mi diyecektik? Yüzlerce yıldır bu coğrafyaya etrafımızdaki ülkelerden akın akın geliyoruz. Şimdi bu topraklarda bizim bir sorumluluğumuz daha var. Çok zengin, güçlü, kuvvetli olacağız ve dünyada zulüm kurmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Avrupa ve Batı gibi de yapmayacağız. Çocukların saçları, tenleri siyah diye ayırmayacağız. Bugün dünyanın her yerine yardım ediyoruz. Bangladeş'e, Afrika'ya kadar yardım ediyoruz. Biz değil, millet yardım ediyor. Biz milletimizin, devletimizin, ülkemizin yardımıyla onur duyuyoruz. Bugün bizim üzerimize gelmelerinin bir tek sebebi var, bizi birbirimizden, kardeşliğimizden, değerlerimizden ayıramıyorlar." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Ukrayna'ya da Irak'a da Lübnan'a da yardım ettiğini söyleyen Bakan Soylu, "Biz bugün Azerbaycan-Karabağ'da da varız. Elimizden Doğu Akdeniz'i çekip almak isteyenlere, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kimseye eyvallah etmiyoruz. Biz eski Türkiye değiliz. Nasıl Güneydoğu'ya huzur getirdiysek Amerika'nın ve Avrupa'nın elinden Suriye'yi de Irak'ı da kurtarıp oralara da huzur götüreceğiz" açıklamasında bulundu.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ise "Bizim medeniyetimizin değerlerinde ilk inşa iyilik inşasıdır. Biz her gittiğimiz yerde su sebillerinden tutun da orada yaşayan hayvanların kullanabileceği her türlü imkanları sunan vakıf medeniyetinin çocuklarıyız ve biz bu iyiliği yaparken birilerinin yaptığı gibi kimsenin diline, dinine, ırkına, cinsiyetine bakmadan yaratan Rabbimden dolayı her bir mazlum neredeyse onun yanında yer almayı en büyük insanlık görevi ve iyilik hareketi olarak görürüz. İşte istedik ki bizi tarif eden şey iyiliklerimizdir" dedi.

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