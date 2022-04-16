Bakan Kirişci: 5 bin kişi daha istihdam edilecek!
Bakan Kirişci: 5 bin kişi daha istihdam edilecek!
Son 24 saatte 4 bin 86 yeni vaka
Son 24 saatte 4 bin 86 yeni vaka
Gözler Bilim Kurulu'nun 'maske' kararında
Gözler Bilim Kurulu'nun 'maske' kararında
Dezenformasyon yasası geliyor
Dezenformasyon yasası geliyor
Prof.Dr. Özlü: Açık havada maske kullanmanın bir anlamı kalmadı
Prof.Dr. Özlü: Açık havada maske kullanmanın bir anlamı kalmadı
Baki Ersoy MHP'den istifa etti
Baki Ersoy MHP'den istifa etti
Diyanet İşleri Başkanı,Umre turlarının başlayacağı tarihi açıkladı
Diyanet İşleri Başkanı,Umre turlarının başlayacağı tarihi açıkladı
Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak
Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak
Erdoğan'dan 'enflasyon ve fahiş fiyat' açıklaması
Erdoğan'dan 'enflasyon ve fahiş fiyat' açıklaması
Bakan Varank: Uzaya gönderilecek kişiyi seçmek için duyuruya çıkacağız
Bakan Varank: Uzaya gönderilecek kişiyi seçmek için duyuruya çıkacağız
Motorin zamlandı pompa fiyatları değişti
Motorin zamlandı pompa fiyatları değişti
'Kargo teslim tutanağı yerine senet imzalamayın' uyarısı
'Kargo teslim tutanağı yerine senet imzalamayın' uyarısı
'Dezenformasyon Yasası' teklifi yakın zamanda kamuoyuna sunulacak
'Dezenformasyon Yasası' teklifi yakın zamanda kamuoyuna sunulacak
KDK: Arızadan kaynaklı yangında zararı dağıtım şirketi karşılamalı
KDK: Arızadan kaynaklı yangında zararı dağıtım şirketi karşılamalı
Azra'nın annesi Emine Erdoğan'a sarılarak ağladı
Azra'nın annesi Emine Erdoğan'a sarılarak ağladı
Cumhuriyet Savcısı Mustafa Ramazan Günaydın vefat etti
Cumhuriyet Savcısı Mustafa Ramazan Günaydın vefat etti
EGM harekete geçti: FETÖ'nün 'Suriyeli' oyunu
EGM harekete geçti: FETÖ'nün 'Suriyeli' oyunu
Hal yasası yeniden gündemde
Hal yasası yeniden gündemde
Saatlik indirimlere yasak geliyor
Saatlik indirimlere yasak geliyor
MEB'den eğitim müfettişlerinin yer değişikliğine ilişkin açıklama
MEB'den eğitim müfettişlerinin yer değişikliğine ilişkin açıklama
'İBB, Marmaray'a yıllık 500 milyon lira aktarıyor' iddiası yalanlandı
'İBB, Marmaray'a yıllık 500 milyon lira aktarıyor' iddiası yalanlandı
Ali Yalçın: Sabit gelirlileri korumak için eşel mobili tartışmalıyız
Ali Yalçın: Sabit gelirlileri korumak için eşel mobili tartışmalıyız
Yabancıya konut satışında yeni rekorlar bekleniyor
Yabancıya konut satışında yeni rekorlar bekleniyor
Bakan Nebati: Tek sorunumuz var, enflasyon
Bakan Nebati: Tek sorunumuz var, enflasyon
Motorine dev zam! Benzinde ise zam yok
Motorine dev zam! Benzinde ise zam yok
MB'den turizmcilerin döviz kazançlarıyla ilgili önemli karar
MB'den turizmcilerin döviz kazançlarıyla ilgili önemli karar
Bakanlıktan 'göçmen' açıklaması: 21 bin 87 göçmen sınır dışı edildi
Bakanlıktan 'göçmen' açıklaması: 21 bin 87 göçmen sınır dışı edildi
Vaka sayıları açıklandı: Vefat sayısı 20'nin altına indi
Vaka sayıları açıklandı: Vefat sayısı 20'nin altına indi
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi Komisyonda kabul edildi
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi Komisyonda kabul edildi
EGM, sahte hesaplara karşı çalışma başlattı
EGM, sahte hesaplara karşı çalışma başlattı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Son 24 saatte 4 bin 86 yeni vaka

Türkiye'de 4 bin 86 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 19 kişi yaşamını yitirdi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Nisan 2022 20:06
Yazdır
Son 24 saatte 4 bin 86 yeni vaka

Bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 329 bin 116 doza yükseldi

Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 86 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 86 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 13 bin 561 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,41, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,13 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 329 bin 116 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Seyrantepe'de damperi açık hafriyat kamyonu yön tabelasına çarptı
Seyrantepe'de damperi açık hafriyat kamyonu yön tabelasına çarptı
Kaplumbağa 'Tuki' 102 yaşına girdi
Kaplumbağa 'Tuki' 102 yaşına girdi
Kilosu 10 bin TL olan altın kaplamalı kayısı üretti
Kilosu 10 bin TL olan altın kaplamalı kayısı üretti
Ankara'da ucuz telefon için birbirlerini ezdiler
Ankara'da ucuz telefon için birbirlerini ezdiler
Prof.Dr. Özlü: Açık havada maske kullanmanın bir anlamı kalmadı
Prof.Dr. Özlü: Açık havada maske kullanmanın bir anlamı kalmadı
O ilde, Kovid-19 yoğun bakım servisi sayısı bire düşürüldü
O ilde, Kovid-19 yoğun bakım servisi sayısı bire düşürüldü

Bu Habere Tepkiniz

Yabancı uyruklu sözleşmeli personel sendika üyesi olabilir mi?

Yabancı uyruklu sözleşmeli personel sendika üyesi olabilir mi?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sendika üyesi olabileceklerine ve toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanabileceğine yönelik görüş verdi.
Kadroya geçirilen taşeronların ücretinin düşürülmesine Yargıtay'dan onay

Kadroya geçirilen taşeronların ücretinin düşürülmesine Yargıtay'dan onay

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, KHK ile sürekli işçi kadrolarına atanan personelin ücretlerinin düşürülmesinin hukuka uygun olduğuna karar verdi.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Erasmusla yurt dışına giden öğretim görevlisinin memur olan eşi aylıksız izin alabilir mi?

Erasmusla yurt dışına giden öğretim görevlisinin memur olan eşi aylıksız izin alabilir mi?

Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında yurt dışına giden kişinin memur olan eşine 657 sayılı Kanunun 108. maddesi kapsamında aylıksız izin verilebileceğini değerlendirmekteyiz.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Hakim kararı olmaksızın polisin arama yetkisine iptal kararı

Hakim kararı olmaksızın polisin arama yetkisine iptal kararı

Danıştay, Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğine için kısmi iptal kararı verdi.
TMO Görevde Yükselme Yönetmeliğindeki sözlü sınavla ilgili karar verildi

TMO Görevde Yükselme Yönetmeliğindeki sözlü sınavla ilgili karar verildi

Danıştay 2. Dairesi, Türk Tarım Orman-Sen tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin iptali için açılan davada red kararı verdi.
7394 sayılı Kanunla kamu personeline yönelik hangi düzenlemeler yapıldı?

7394 sayılı Kanunla kamu personeline yönelik hangi düzenlemeler yapıldı?

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la kamu personeline yönelik birçok düzenlemeye yer verilmiştir. Bunlara aşağıda yer verilmiştir.
Personel ve prensipler genel müdürlüğünün web sayfası dahi açılmadı!

Personel ve prensipler genel müdürlüğünün web sayfası dahi açılmadı!

Personel işlemlerinin mutfağını uhdesine alan Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün görevleri bünyesine almasına neredeyse bir yıl olmasına rağmen halen web sayfası dahi bulunmuyor!
İstifa sonrası engellilikten nasıl emekli olunur?

İstifa sonrası engellilikten nasıl emekli olunur?

5434'e tabi memurlar, istifa sonrası oluşan rahatsızlıklarına istinaden engellikten dolayı emekliliğini isteyebilir mi?
Adalet Bakanlığı personeli promosyon anlaşmasını bekliyor

Adalet Bakanlığı personeli promosyon anlaşmasını bekliyor

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan memurlar, Bakanlığın yapacağı promosyon anlaşmasını bekliyor.
Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 Nisan 2022.
Hakim 3.Bölüm 2. Fragmanı

Hakim 3.Bölüm 2. Fragmanı

Hakim 3.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Hakim dizisinin yeni bölümü 18 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 9 Mayıs 2022.
Yumurtalarınızı kaynattığınız suya limon koyarsanız...

Yumurtalarınızı kaynattığınız suya limon koyarsanız...

Yumurta, içerdiği protein bakımından en sağlıklı yiyeceklerden arasında yer alıyor. Hem doyurucu hem de lezzetli olan yumurtadan yararlanmak için bilmeniz gereken bazı detaylar bulunuyor. Özellikle kaynatma işlemi sırasında yumurta kabuğunun kırılma, çatlama riskini yok eden bu yönteme çok şaşıracaksınız.