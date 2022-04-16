Rusya, 5 tarım ürününde ithalat kısıtlamasını kaldırdı
Rusya, Türkiye'den bazı tarım ürünlerinin ithalatına yönelik kısıtlamaları kaldırdı.
Kaynak : Dünya
Eklenme : 16 Nisan 2022 20:11
Rusya, Türkiye'den biber, nar, üzüm, portakal ve greyfurt ithalatına yönelik kısıtlamaları kaldırdı.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden (Rospotrebnadzor) yapılan yazılı açıklamada, yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye'den çeşitli tarım ürünlerinin ithalatındaki kısıtlamaların kaldırıldığı bildirildi.
Açıklamada, Türkiye'den biber, nar, üzüm, portakal ve greyfurt ithalatına yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı belirtildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız