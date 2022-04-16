Bakan Kirişci: 5 bin kişi daha istihdam edilecek!

Burada konuşan Bakan Kirişci, sektör temsilcileriyle yaptığı toplantıya ilişkin bilgi vererek şunları söyledi:

"Sabah güzel bir toplantıda sektör paydaşlarıyla bir araya geldik. Burada çok şey öğrendik. Onlara da bizim tarıma bakış açımızı paylaştık. Bizim tabi ki bakanlığımızın ismi Tarım ve Orman Bakanlığı. Sadece tarım yok, aynı zamanda Türkiye'nin tarım topraklarından daha fazla ormanlarımız var. Diğer taraftan bizim DSİ gibi bünyemizde devasa bir genel müdürlüğümüz var. Türkiye'de suyun yönetiminden ve suyun tarlaya, içme suyu olarak meskenlere ve sanayi tesislerine ulaştırılmasında gerçekten önemli bir görev ifa eden DSİ'miz var."

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın stratejik bir konumda olduğuna dikkat çeken Kirişci, bakanlık bünyesinde 5 bin kişinin daha istihdam edileceğini söyleyerek, "150 bine yakın çalışanımız var. Hali hazırda 145 bin, bundan sonra ilan etmiş olduğumuz personel ile birlikte 5 bin civarında, 150 bine ulaşacağız. Böylelikle Türkiye'nin beşinci büyük bakanlığı olma yolunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.