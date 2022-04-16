Hastane denetimi yapan sahte görevli tutuklandı
ydın Devlet Hastanesi'nde, kendisini Sağlık Bakanlığı denetçisi olarak tanıtan ve hastanede saha denetimi yapan sahte denetçi M.E , durumun anlaşılmasından sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak : DHA
Eklenme : 16 Nisan 2022 20:54
Aydın Devlet Hastanesi'nde, kendisini Sağlık Bakanlığı denetçisi olarak tanıtan ve hastanede saha denetimi yapan sahte denetçi M. E, durumun anlaşılmasından sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız