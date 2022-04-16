İstanbul'da şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi

15 Temmuz Derneği, Üsküdar Belediyesi ve Borsa İstanbul iş birliğinde, Üsküdar Boğaziçi Yaşam Merkezi'nde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden yaklaşık 6 yılın geçtiğini hatırlatarak, "O geceyi Allah bir daha yaşatmasın. Allah bir daha o tür hainlere ve bu ülkeyi işgal etmek isteyen tüm emperyal güçlere fırsat vermesin diye dua ve niyaz ediyorum." dedi.

Ataş, şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Şehitlerimizin şehadetini Rabbim kabul eylesin. Bizleri de onların şefaatine nail eylesin. Gazilerimizden hala tedavi görmekte olanlar var, onlara da Allah'tan acil şifalar diliyorum. Sağlığına kavuşanlara sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum." diye konuştu.

Üsküdar ilçesi ve özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün o gecenin yoğun yaşandığı yerler olduğunu belirten Ataş, şöyle devam etti:

"15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün hemen yanında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla şehitler anıtı, abidesi yapıldı. 15 Temmuz gecesinde gösterdiği basiretli duruştan ve bugüne kadarki şehitlerimize ve şehit ailelerimize gösterdiği yakın ilgiden dolayı liderimize, Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum ve Allah ömrüne bereket versin diye temenni ediyorum, başımızdan da eksik etmesin. Sizlerle birlikte olmaktan onur ve şeref duyduğumu ifade ediyorum. Hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum. Allah oruçlarınızı kabul eylesin."

Saygı duyulacak insanlarsınız

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ise şehit aileleriyle birlikte olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Sizler farklısınız, bu farkı da dernek tüzüğünden bir izlenim, dernek tüzüğüyle alakalı bir madde, toplumsal anlayış olarak ifade etmek istemiyorum. Sizi tarif ederken Cenabıhak öyle tanımlıyor. Siz şehit annelerisiniz, babalarısınız, eşlerisiniz, çocuklarısınız. Kültürümüze, inancımıza, değer yargılarımıza göre hepimizin bildiği gibi peygamberlikten sonra gelen en büyük makam şehadet makamı. Allah da o makamı, nasıl peygamberleri seçerek verdiyse o sevdiği kullarına, şehadet makamını da sevdiği kullarını seçerek veriyor. Dolayısıyla siz gerçekten takdire şayan, saygı duyulacak insanlarsınız. Ben sizi hep öyle tanımlıyorum." şeklinde konuştu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de ramazanın herkes için fırsat ayı olduğuna işaret ederek, "Arınma, hoşgörü, paylaşım, tahammül ve içerisinde bin aydan daha hayırlı bir geceyi barındıran, Kadir Gecesi'ni barındıran Kur'an ayı... Böyle bir ayda, böyle bir zamanda, böyle bir mekanda sizlerle bizleri buluşturan Allah'ımıza hamdediyorum, şükrediyorum. Vesile olan 15 Temmuz Derneğimize teşekkür ediyorum. Bu güzel akşamın sponsoru, hayırseveri Borsa İstanbul'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz şehidi Erkan Pala'nın annesi Muazzez Pala, konuşmasında kendilerini bir araya getiren tüm yetkililere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Bir araya gelince bir büyük aile olduğumuzu anlıyoruz. İçimiz yanmış, şehit vermişiz ama bir araya gelince çok mutlu oluyoruz. Acımız anlatılmaz. Her canlı ölümü tadacaktır ama biz evlatlarımızı şehit verdiğimiz için gururla anlatıyoruz, çünkü şehit verdik. Rabbim için, ümmet için, devlet için gittiler, gururla anlatıyoruz."

İftar programına, AK Parti İstanbul Milletvekili Tuba Durgut, İstanbul Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, şehit aileleri ve yakınları ile davetliler katıldı.