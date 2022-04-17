Meteoroloji uyardı: Bu bölgelerde toz taşınımı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Antalya'nın batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma don olayı bekleniyor. Ülkemizin batı ve iç kesimlerine Afrika üzerinden toz taşınımı beklenmektedir. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Marmara ile Güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ile batı Akdeniz'in batısında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamlar ,sel, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Ülkemizin batı ve iç kesimlerine Afrika üzerinden toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.