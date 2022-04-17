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Nüfusu 3 milyon olan ilde bir yılda 27 milyon hastaya bakıldı

Nüfusu 3 milyon 100 bin olan Bursa'da 2021 yılında 27 milyon kez doktora başvuruldu. Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, "2021 yılında yaklaşık 27 milyon 500 bin hasta bakmışız. Nüfus 3 milyon, bir kişi ortalama 9 defa hekimle buluşmuş. Kimisi hiç gitmezken bazıları 18 kez gitmiş" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 17 Nisan 2022 09:16
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Nüfusu 3 milyon olan ilde bir yılda 27 milyon hastaya bakıldı

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, pandemi döneminde hastanelerdeki yoğunluğa dikkat çekti. Salgın döneminde acil olmayan birçok ameliyat ve operasyon yapılmamasına karşın, 2021 yılında kamu, özel hastaneler ve Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ni toplam 27 milyon 500 defa ziyaret etti.

Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, "Pandemide, insanların bu durumda hastanelere müracaatlarını sınırlandırmalarına rağmen, 2021 yılında yaklaşık 27 milyon 500 bin hasta bakmışız. Nüfus 3 milyon, bizim rakam 9 kat. Herkes ortalama 9 defa bir şekilde hekim ile buluşmuş. Bunun yaklaşık 3,5- 4 milyon kadarı özel hastaneler ve üniversite hastanemiz bünyesinde karşılandı. Belki biri 18 defa gitti, bazısı hiç gitmedi. Ama poliklinik sayımız 27,5 milyon olarak kayıtlara geçti. Burada 24 milyonunu kamu çözdü. Bunun da 11-12 milyon kadarı aile hekimleri, 12 milyon kadarı da devlet hastanelerimizde muayene edildi. Böyle baktığınızda ayda 1 milyon hasta yapıyor. Bu korkunç bir sayı oluyor" dedi.

"Vatandaşlar randevularına riayet etmiyor"

Bazı vatandaşların aldıkları randevulara gitmediklerini söyleyen Yavuzyılmaz, " Randevu almakta sorun yaşadığımız bazı branşlarımız var. Şöyle bir gerçek de var. Randevu alanların yüzde 25-30'u gitmiyor. Bugün bin randevu varsa 250-300'ü gelmiyor. Ya vazgeçiyor ya randevusu 3-5 gün sonra ise doktora rica ediyor, muayene oluyor ve randevuyu iptal ettirmiyor. Vatandaşa çağrımız, randevularına riayet etsinler. Eğer gitmiyorsa da iptal etsinler. İptal etsin ki bekleyen başka hastamız; haktan yararlansın. Biz randevu alanın yerine başka hasta alamıyoruz. Örneğin; 9.10'da bir hastanın randevusu var, o gelmeyince yerine başka hasta alamıyorsunuz. O sırada bir kişinin randevu hakkı gasp edilmiş oluyor" şeklinde konuştu.

"Bazı branşlardaki eksiklerin tamamlanmasına çalışıyoruz"

Doktor atamaları ve bazı branşlardaki yetersizlik hakkında da konuşan Yavuzyılmaz, "2 ayda bir merkezi atamalarımız oluyor. Mecburi hizmet atamalarımı dediğimiz uzmanlık ve ya hekimlik hakkını kazanmış kişilerin atamaları her 2 ayda bir yapılıyor. Onlarla gelen arkadaşlarımız oluyor. Onlar genelde uzman hekim bazında 10 ile 15 arasında değişiyor. Mecburi hizmet; daha mahrumiyet kabul edilen bölgelere yapılıyor. Bizim şehrimiz bu manada hekim olarak belli potansiyeli var. Bunun yanında dönemsel tayin dönemleri oluyor. Giden ve gelenler oluyor. Bursa'dan giden her zaman daha azdır. Gelen daha fazladır. Bursa dördüncü büyük şehir. Tercih edilen bir şehirdir. Gelen hekim potansiyelimiz daha yüksek oluyor. Belli branşlarda bazı hastanelerimizde eksiklerimiz var. Kulak- burun- boğaz (KBB) şu an eksik olduğumuz branşlardan bir tanesi. derken, İnegöl'de bizim 2 tane daha KBB uzmanı olsa daha iyi olacak. Yok değil, ama oradaki potansiyeli karşılayacak düzeyde değil. Kadın doğumda bir iki ilçemizde eksiğimiz var. Böyle belli branşlarda özellikle bazı ilçelerimizde eksiklerimiz var. Bunları da tamamlamaya çalışıyoruz. Hizmeti aksatmamak adına merkezdeki arkadaşlarımızı da görevlendiriyoruz. Gönül istiyor ki oranın kendi hekimi olsun ve hastasına detaylı bakabilsin. Bu ideal olandır, bunu sağlayamadığımız durumda bir hekimin gidip orada hizmet vermesi gerekiyor. Eksik bırakmamaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hastanelerdeki doluluk oranı yüzde 85-90

Son olarak hastanelerdeki doluluk oranlarına da değinen Dr. Yavuzyılmaz sözlerini şöyle tamamladı: "Şu an merkezdeki hastanelerin doluluğu neredeyse yüzde 85-90 oranındadır. Bunda bir iki hastaneyi kıyas alırsak neredeyse yüzde 100 diyebiliriz. Bizim total yatış oranımız o seviyelere düşüyor ama merkezdeki belli başlı hastanelerin doluluğu yüzde 90 seviyesindedir"

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