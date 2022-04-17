Millet çatısında ikinci ittifak geliyor!

Cumhurbaşkanı adayı ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçişte beraber hareket edecek olan 6 parti, Milli İttifakı çatısı altında yeni bir ittifak kurmaya hazırlanıyor.

Millet İttifakı, Seçim Kanunu engelini ikinci ittifakla aşacak! İktidarın Seçim Kanunu'ndaki değişiklikleri sonrası 6 parti şartları lehine çevirecek yeni formüllere yöneldi. Cumhurbaşkanı adayı ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçişte beraber hareket edecek olan 6 parti, Milli İttifakı çatısı altında yeni bir ittifak kurmaya hazırlanıyor. AKP ve MHP'nin teklifiyle TBMM'ye getirilen ve oylanarak kabul edilen Seçim Kanunu ile ilgili muhalefet yeni formüller üzerinde çalışıyor. 6 siyasi partinin oluşturduğu masayı dağıtmak amacıyla değiştirilen Seçim Kanunu'na muhalefet ise ikinci bir ittifakla cevap vermeye hazırlanıyor.

SEÇMENİN BAŞKA TARAFA KAYMASININ ÖNÜNE GEÇİLECEK



Cumhurbaşkanı adayı ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçişte birlikte hareket edecek olan 6 partinin, kendi içinde ise iki ayrı ittifak kuracağı öğrenildi. 6 parti, bu şekilde sağ muhafazakar seçmenle sol seküler seçmenin oy vereceği iki ittifak kurarak, oyların başka tarafa gitmesinin önüne geçilmiş olacak. 6 partinin bu yöntemle Seçim Kanunu'ndaki aleyhte olan durumları ortadan kaldırmayı planladığı tahmin ediliyor.

Bünyamin Güler

