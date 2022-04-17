Asgari ücret gıda enflasyonuna yenildi

Sözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre; Vatandaşın alım gücü günden güne düşerken, toplumda asgari ücrete yeni bir zam çağrısı ve beklentisi de arttı. Tarihin en yüksek asgari ücret zammı iddialarıyla yüzde 50.4'lük artışla 4 bin 253 TL olarak belirlenen 2022 asgari ücreti gıda enflasyonuna yenik düştü. Ücret artışı rekordan rekora koşan enflasyon karşısında hızla erirken, Türkiye Avrupa'nın en düşük asgari ücrete sahip ikinci ülkesi oldu. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) tarafından hazırlanan araştırmaya göre, Türkiye'de asgari ücret 2012 ve 2022 arasında Euro bazında yılda yüzde 1 eridi.

3.AYDA ZAMLAR ERİDİ

Yüksek enflasyon dönemlerinde yıllık asgari ücret artışının işçilerin alım gücünü düşürdüğüne dikkat çekilen raporda, bu gibi dönemlerde asgari ücretin yıl içinde birkaç kez yenilenmesinin alım gücünün korunması için zorunluluk olduğuna dikkat çekildi.

Raporda 2021'de asgari ücrete yapılan yüzde 21.6'lık zammın enflasyonun yaklaşık 15 puan altında kaldığına, 2022 yılında asgari ücrete yapılan yüzde 50.4'lük ücret artışının ise yılın daha üçüncü ayında enflasyonun yaklaşık 10 puan altında kaldığına dikkat çekildi. Diğer yandan asgari ücret 2018'den bu yana gıda enflasyonun da ciddi biçimde altında seyrediyor. DİSK araştırması asgari ücret endeksinin sadece 2020 Ocak, 2021 Ocak ve Şubat ve 2022 Ocak aylarında gıda enflasyonu endeksinin üstüne çıkabildiğini gösterdi. Diğer aylarda gıda enflasyonu endeksinin altında seyretti. Gıda ve alkolsüz içecek fiyatları mart ayında yüzde 4.73 oranında artarken, yıllık gıda enflasyonu yüzde 70.33'e ulaştı.

90'lı yıllarda yüzde 100 artış yaşandı

1976'dan bu yana özellikle enflasyonun ve pahalılığın olduğu dönemlerde, brüt asgari ücrete 20 kez yüzde 40 ve üzerinde zam yapıldığı belirtilen rapora göre, net asgari ücrete ise 15 kez yüzde 50'nin üzerinde zam yapıldı. 1996, 1997 ve 1998 yıllarında ise brüt asgari ücret yüzde 100'ün üzerinde zamlandı.

Türkiye sonuncu



Raporda yer alan ve Eurostat 2022 Ocak verilerine göre Türkiye, 328 Euro ile Avrupa'nın en düşük asgari ücretli ikinci ülkesi oldu. Türkiye'den sonra gelen ülke ise 248 Euro ile Arnavutluk oldu. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında en yüksek asgari ücrete sahip üç ülke ise Lüksemburg (2.257 Euro), İrlanda (1.775 Euro) ve Hollanda (1.725 Euro) olarak sıralandı.