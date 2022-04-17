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TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

TBMM, yeni spor yasası teklifi için mesai yapacak. Ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi, Genel Kurulda görüşülecek. Meclis, açılışının 102'nci yılı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için 23 Nisan Cumartesi günü özel gündemle toplanacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Nisan 2022 11:05
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TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

TBMM Genel Kurulu, yeni spor yasası teklifi ve ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi için mesai yapacak.

Haftalık çalışmasına 19 Nisan Salı başlayacak Genel Kurulda, AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla hazırlanan Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi ele alınacak.

Teklife göre, spor kulüpleri dernek statüsünden çıkarılacak, spor anonim şirketi vasfı kazanacak.

Spor federasyonları, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulacak. Spor kulüpleri, birleşerek federasyon ve konfederasyon şeklinde üst kuruluş kurabilecek.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerince yapılacak temliklere ilişkin çeşitli sınırlamalar ve nitelikli genel kurul kararı şartı getirilerek, uzun vadeli ve sağlıksız borçlanmanın önüne geçilecek.

Düzenleme ile spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri için "denk bütçe" sistemi getirilecek. Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, önceki yıl brüt gelirlerinin en fazla yüzde 10'una kadar borçlanabilecek.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri genel kurul kararı gerekmeksizin bir önceki hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirinin en fazla yüzde 25'ini temlik edebilecek.

Spor federasyonları, belirli liglerde yer alabilmek için spor anonim şirketi statüsünde olma yükümlülüğü ve bu şirketler için ödenmiş sermayesi 1 milyon liradan az olmamak üzere asgari sermaye zorunluluğu getirebilecek.

Kanun teklifi ile spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerince yapılacak 7 bin liranın üzerindeki ödeme ve tahsilatların, bankalar, finansal kuruluşlar ve PTT aracılığıyla yapılması zorunlu olacak.

Kamu yararına çalışan spor kulüpleri, kamu yararına çalışan derneklere sağlanan haklardan yararlanacak.

Aynı spor federasyonunda üst üste veya aralıklı olarak en fazla üç dönem başkanlık yapılabilecek.

Federasyonların yönetimindeki iki yönetim kurulu üyesi, milli sporcu olacak.

Son 5 yıl içinde bir defada 6 ay veya toplam 1 yıl hak mahrumiyeti cezası alanların üyelikleri resen sona erecek.

Futbolcusunu başka bir kulübe transfer eden spor kulübü veya spor anonim şirketini temsil eden menajere, spor kulübü veya spor anonim şirketinin elde ettiği bonservis bedelinin yüzde 10'una kadar ücret kararlaştırabilecek.

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Spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ile profesyonel futbolcular ve menajerler arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TFF'ye bildirilen sözleşme dışında taraflara veya üçüncü kişilere doğrudan ya da dolaylı menfaat sağlayan başka bir hukuki işlemin tespiti halinde menajerin faaliyetine son verilecek ve ilgili futbolcu 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men edilecek.

- Ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi

Yeni spor yasası teklifinin yasalaşmasından sonra ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis gündemine gelecek.

Teklife göre, bilançolarında yer alan yabancı paralarını, bu yılın sonuna kadar dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirerek en az 3 ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendiren şirketlerin, vade sonunda elde ettiği faiz ve kar payları ile diğer kazançlarından kurumlar vergisi alınmayacak.

Resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar dışındaki tüm ticari mevduat ve katılım fonu, TMSF tarafından sigorta edilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapımı tamamlanarak büyükşehir belediyelerine devredilen metro projeleri için merkezi yönetim bütçesinden harcanan tutarlar, belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylarının azami yüzde 5'i oranında tahsil edilecek.

- Meclis, açılışının 102'nci yılını kutlayacak

Meclis, açılışının 102'nci yılı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanması, günün anlam ve öneminin belirtilmesi için 23 Nisan Cumartesi günü özel gündemle toplanacak. Meclis'te grubu bulunan ve temsil edilen partiler adına konuşmalar yapılacak.

Bu arada TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Nisan Çarşamba günü AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda partililere hitap edecek.

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