Uyuşturucu şüphelisi tüfekle ateş açtı; 1'i komiser, 2 polis yaralandı

Olay, saat 11.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan Süleyman Işık'ın evinde olduğunu saptayan polis ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin geldiğini fark eden Süleyman Işık, dama çıkıp, pompalı tüfekle ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalarla bir komiser sırtından, bir polis memuru ise göğsünden yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye takviye polis ekipleriyle ambulans sevk edildi. Yaralı polisler, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis memurunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Terastan atlayıp 500 metre kaçtıktan sonra bir eve girdiği belirlenen Süleyman Işık, özel hareket polislerinin de katıldığı operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.

BABASI VE KARDEŞİ DE GÖZALTINDA

Evlerinde arama yapmak için gelen polis ekiplerine pompalı tüfekle ateş açıp polis memuru Hasan Arık'ı göğsünden, komiser Alper Demir'i sırtından yaralayan Süleyman Işık ile birlikte babası Ahmet ve kardeşi İbrahim Işık da gözaltına alındı. Ekiplerin evde yaptığı aramada olayda kullanılan pompalı tüfek, 1 tabanca, 2 av tüfeği ve çok sayıda kartuş ele geçirildi.