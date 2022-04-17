Sinop'taki örtü yangınında 15 dönümlük alan zarar gördü
Sinop'ta çıkan yangında 15 dönümlük çalılık alan zarar gördü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Nisan 2022 15:34
Kent merkezi Nisi Göleti yanında bulunan çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Söndürme çalışmalarına polis ekipleri de destek verdi.
Yangında 15 dönümlük alanda zarar oluştu.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız