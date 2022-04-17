AK Parti Denizli milletvekilleri, Aydın-Denizli Otoyolu'nu inceledi

Cahit Özkan, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Nilgün Ök ve AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, ilk olarak Salihağa Kavşağı'nda kurulu şantiye alanına gelerek burada Karayolları 2. Bölge Müdürü Murat Gönenli ve kurum yetkilileriyle toplantı yaptı.

Heyet daha sonra yolun Babadağ ve Sarayköy ilçelerinden geçen kısmında asfalt dökme işlemini takip etti.

Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Denizli'nin Türkiye'nin en çok ihracat yapan kentlerinden birisi olduğunu belirtti.

Yoldaki çalışmaları yerinde incelediklerini anlatan Özkan, "163 kilometrelik otoban inşaatının bugün hamdolsun gerçekleşme oranı itibarıyla yarıyı aşmış olduğunu yerinde bizzat görerek inceledik. Bugüne kadar 40 milyon metreküp yarma ve 38 milyon metreküp dolgu ile birlikte inşallah bu viyadükler bağlantı yolları ile beraber 2022 yılının sonunda artık otobanın yavaş yavaş hizmete alınması aşamasına geçmiş olacağız." dedi.

Çalışmaların hızla ilerlediğini aktaran Özkan, "Denizli'mizi denize götürecek, İzmir'e götürecek ve Denizli'de üretilen ürünlerin uluslararası pazarlarda naklinin gerçekleştirecek olan ve üretim, istihdam, ihracat istikametinde refahı arttıracak ve artan refahı Denizli ve ülkemizin faydasına sunacak olan otoban inşaatının inşallah Denizli'ye, ülkemize, iş dünyamıza, vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Şahin Tin ise Türkiye'nin büyük yatırımlarından birisini yerinde gördüklerini anlatarak şöyle konuştu:

"Denizli-Aydın otobanı Denizli ve Ege Bölgesi için çok önemli. Çok hızlı bir çalışma var. İnşallah 2022 yılı sonuna bazı bölümleri yetişecek, 2023 yılında haziran ayında biteceğini söylüyor mühendis arkadaşlarımız. Dolayısıyla biz şuna inanıyoruz, AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanımızın her zaman koymuş olduğu bir hedef var. O da şudur, evet yol medeniyettir, yol aynı zamanda ticarettir, ihracattır, aynı zamanda eğitimdir. Yani yolla beraber her yere en üst seviye doğru gidilir. Bu anlamda Denizli'nin uzun yıllar hayali olan otobana kavuşmuş olacağız inşallah."

Milletvekili Nilgün Ök, otobanın kentin yıllardır hayali olduğunu kaydederek, Bölge Müdürü Murat Gönenli ve ekibini çalışmalarından dolayı tebrik etti.

İl Başkanı Yücel Güngör de otoyolun en kısa zamanda ulaşıma açılması için yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi.

Karayolları 2. Bölge Müdürü Murat Gönenli, sözleşmenin imzalanmasının ardından yaklaşık 16-17 aydan beri güzergahta çalışmaların hızla devam ettiğini kaydetti.

Gönenli, proje kapsamında 96-100 civarında köprü ve üst geçidin yapılacağını ve 13 viyadüğün 8'inde de çalışmalara devam edildiğini sözlerine ekledi.