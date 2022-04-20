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Köy okullarında görev yapan öğretmenlere ulaşım yardımı nasıl sağlanır?

Toplu ulaşım ve lojman imkanı bulunmayan merkeze uzak köy okullarında görev yapan öğretmenler, ebe, hemşire ve bu durumdaki diğer personele servis yada ulaşım yardımı imkanı verilmesi için ya toplu sözleşmeye hüküm konulması yada ilgili yönetmelik ve kanunlara ekleme yapılması gerekmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 20 Nisan 2022 14:00
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Köy okullarında görev yapan öğretmenlere ulaşım yardımı nasıl sağlanır?

Eğitim ve Bilim İş Görenleri Sendikasının toplu ulaşım ve lojman imkanı bulunmayan köy okullarınla görev yapan öğretmenlere ulaşım yardımı imkanı ile ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerekli çalışmaların yapılarak toplu ulaşım imkanı sağlanması talebi Milli Eğitim Bakanlığı geçenlerde cevapladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün cevabi yazısında;

"Bilgilerinizi ve toplu ulaşım ve lojman imkanı bulunmayan merkeze uzak köy okullarında görev yapan öğretmenlerimize ulaşımda yaşadıkları sorunların çözümü için gerekli desteğin verilmesi hususunda gereğini arz ve rica ederim" açıklamasında bulundu.

Yazının dağıtım kısmına bakıldığında Personel Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Hayat Boyu öğrenme Genel Müdürlüğü yer almaktadır.

Kısacası Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü; toplu ulaşım ve lojman imkanı bulunmayan merkeze uzak köy okullarında görev yapan öğretmenlerimize ulaşımda yaşadıkları sorunların çözümü için bu genel müdürlüklerinden destek istemektedir.

PEKİ, SERVİS YADA ULAŞIM YARDIMI DESTEĞİ NASIL SAĞLANABİLİR?

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin "BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler" bölümü "Servis hizmeti" başlıklı 24. maddesinde; "(1) Bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların merkez teşkilatında görev yapan personele mesaiye geliş ve gidişleri için servis hizmeti sağlanır.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının taşra birimlerinde var olan servis hizmetlerinden, kamu görevlileri de aynı şekilde faydalandırılır." hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlerde sadece bakanlıklar ve merkez teşkilatında ki personel yaralanmaktadır.

Fakat maddenin ikinci fıkrasında yer alan "taşra birimlerinde var olan servis hizmetlerinden, kamu görevlileri de aynı şekilde faydalandırılır." hükmünden hareketle Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde yer alan hükümlerle öğrenciler belli okullara taşınabilmektedir. Bu taşıma güzergahında yer alan toplu ulaşım ve lojman imkanı bulunmayan merkeze uzak köy okullarında görev yapan öğretmenlerimizin de faydalandırılması sağlanabilir.

Köklü çözüm olarak önümüzdeki dönemlerde yapılacak olan Toplu Sözleşmelerde "BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler" bölümü "Servis hizmeti" başlıklı 24. maddesine; toplu ulaşım ve lojman imkanı bulunmayan merkeze uzak köy okullarında görev yapan öğretmenler, ebe, hemşire ve bu durumdaki diğer personele servis hizmeti verilmesi yada ulaşım yardımı imkanı verilmesi hususunda hüküm eklenebilir.

Kamu Kurum Ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğinin "Personel servis hizmetinin ihdası ve personel servis araçlarının kiralanması" başlıklı maddesinde hangi personelin hangi şartlarda servis hizmetinden faydalanacağı kayıt altına alınmıştır.

İşte o madde;

"Personel servis hizmetinin ihdası ve personel servis araçlarının kiralanması

Madde 5 - Trafiğin sıkışık bulunduğu şehir merkezlerinde işletilen muayyen tarifeli taşıtların, çalışan personelin zamanında işbaşında bulunmalarını temin edecek nitelik ve yeterlilikte bulunmadığı hallerde, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkili organlarının, personelini işbaşına götürüp getirmek amacıyla kiralama yoluyla veya kendi öz mal taşıtlarıyla personel servis hizmeti ihdas ve işletmesine lüzum görmesi ve bu kurumların gördükleri hizmetlerin daimi ve muntazam şekilde görülen hizmetlerden olması zorunludur.

KAPAT [X]

Kamu kurum ve kuruluşları, kiralama yoluyla veya kendi öz mal taşıtlarıyla personel servis hizmeti ihdas ve işletebilmeleri için, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvurarak izin almak zorundadır.

a) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin taşınması hizmetinin, öncelikle belediyelere ait toplu taşıma araçları ve belediyelerce toplu taşıma yapılması konusunda ruhsat, uygunluk ve güzergah izni verilen gerçek ve tüzel kişilere ait, belediyelerce belirlenen fiyat tarifelerine göre taşıma yapan halk otobüsü, minibüs ve benzeri araçlardan yararlanılarak yerine getirilmesi esastır. Bu hizmet gerek zaman tarifeleri gerekse sahip oldukları kapasiteler bakımından belediyelerce yerine getirilemeyecek ise bu hususu ve gerekçesini belirten ve servis ihdas etmek isteyen kamu kurum ve kuruluşunca ilgili belediyenin taşımacılık konusunda görevli/yetkili biriminden temin edilecek yazı,

b) Servis ihdasının hangi yerleşim yerleri arasında yapılacağını belirten güzergah çizelgesi,

c) Servis hizmetinden yararlanacak personel sayısı,

d) Personel servis hizmetiyle ilgili zaman tarifesi,

e) Kullanılacak servis aracının sayısı, modeli ve koltuk kapasitesi,

f) Servis ihdasını kiralama yoluyla yapacak kamu kurum ve kuruluşlarından kiralama tercih gerekçesini belirten yazılı mütalaa.

Taşımacılar, taşıma hizmetine talip olurken taşıma yapacakları personel servis araçlarının ruhsat ve kapasitelerine ilişkin belgeleri kiralama yapacak kamu kurum ve kuruluşuna sunarlar."

Bu madde hükümlerine göre Trafiğin sıkışık bulunduğu şehir merkezlerinde işletilen muayyen tarifeli taşıtların, çalışan personelin zamanında işbaşında bulunmalarını temin edecek nitelik ve yeterlilikte bulunmadığı hallerde servis hizmeti verilmektedir.

Bir yönetmelik değişikliğiyle bu maddeye toplu ulaşım ve lojman imkanı bulunmayan merkeze uzak köy okullarında görev yapan öğretmenler, ebe, hemşire ve bu durumdaki diğer personele servis hizmeti verilmesi sağlanabilir.

İlgili Genel Müdürlüklerin bu sorunu çözebilecek bir yetkileri bulunmamaktadır. Dolayısıyla Toplu ulaşım ve lojman imkanı bulunmayan merkeze uzak köy okullarında görev yapan öğretmenler, ebe, hemşire ve bu durumdaki diğer personele servis yada ulaşım yardımı imkanı verilmesi için yukarıda belirttiğimiz gibi ya toplu sözleşmeye hüküm konulması yada ilgili yönetmelik ve kanunlara ekleme yapılması gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR

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Köy okullarında görev yapan öğretmenlere ulaşım yardımı nasıl sağlanır?

Toplu ulaşım ve lojman imkanı bulunmayan merkeze uzak köy okullarında görev yapan öğretmenler, ebe, hemşire ve bu durumdaki diğer personele servis yada ulaşım yardımı imkanı verilmesi için ya toplu sözleşmeye hüküm konulması yada ilgili yönetmelik ve kanunlara ekleme yapılması gerekmektedir.
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