Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sinop Valiliğini ziyaret etti

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Çavuşoğlu, Sinop Havalimanı'nda Vali Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Ardından beraberindeki heyetle Valiliğe geçen Çavuşoğlu, burada Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Vali Karaömeroğlu, ziyaretin anısına Bakan Çavuşoğlu'na el yapımı bıçak ve Hamsilos Tabiat Parkı fotoğrafının yer aldığı tablo hediye etti.

Çavuşoğlu, ziyaretin ardından gazetecilere, Sinop'ta, "mutlu şehirde" olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Vali Karaömeroğlu'nun kendisine, kentte devam eden projelerle ilgili bilgi verdiğini anlatan Çavuşoğlu, "Kent Meydanı, Nisi Göleti, bisiklet yolu ve Tarihi Cezaevi projeleriyle ilgili bilgiler aldık. İlgili bakan arkadaşlarımız zaten projelerin takipçisi. Biz de üzerimize düşen bir şey olursa gereken desteği vereceğimizi ilettik." dedi.