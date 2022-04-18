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18 Nisan 2022'den önemli gündem başlıkları

18 Nisan 2022'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Nisan 2022 00:02
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18 Nisan 2022'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası etkinliklerini başlatacağı basın toplantısı düzenleyecek; "Türkiye'nin Çocuklarından Türkiye Resimleri" yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini verecek, resim sergisini gezecek. TBMM Başkanlığı koruma polislerinden Emrullah Çarıklı'nın cenaze namazına katılacak Şentop, parlamento muhabirleriyle iftarda bir araya gelecek.

(TBMM/12.00/Amasya/16.25/TBMM/19.36)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Valiliği, Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını, bakanlığa bağlı kuruluşları ziyaret edecek, şehit yakınlarıyla iftarda bir araya gelecek.

(Kütahya/15.30-19.20)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gebze Millet Bahçesi'nin yapımı planlanan alan ve Körfez Barbaros Mahallesi'ndeki riskli alan ile Körfez Derince TOKİ konut proje alanında incelemelerde bulunacak, Erenler Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi bina yıkımına katılacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, iftar programının ardından ilçe belediye başkanları ile bir araya gelecek.

(Kocaeli/14.00-20.45)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Bolu/16.00/16.30)

4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valiliği ziyaret edecek, basın açıklaması yapacak, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileriyle buluşacak, İl Sağlık Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Bursa Şehir Hastanesini ziyaret edecek.

(Bursa/12.00-18.00)

EKONOMİ FİNANS

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1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, İl Müftülüğünün "Oku-Yorum Kitap Tahlilleri" etkinliğine ve AK Parti İl Başkanlığının Şehit ve Gazi Aileleri Derneği ile düzenleyeceği iftar programına katılacak, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Ordu/17.30-21.30)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Northtech İleri Teknoloji Fabrikası Açılış Töreni'ne katılacak. Bozok Teknopark'a, Valiliğe, Belediye Başkanlığına ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak Varank, Yozgat Toplu Açılış Töreni'ne ve Halk İftarı Programı'na da iştirak edecek.

(Yozgat/12.00-19.27)

3- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Valiliği, AK Parti ve MHP İl başkanlıklarını ziyaret edecek, tarım sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek, çiftçi ziyaretinde bulunacak ve AK Parti İl Teşkilatının düzenlediği iftar programına katılacak.

(Antalya/12.30/13.30/14.30/15.30/18.00/19.15)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "U 2053 Vizyonu" çerçevesinde gerçekleştirilecek Karayolları 72. Bölge Müdürleri Toplantısı'na katılacak, Ankara Lojistik Üssü Yönetim Merkezi'ndeki iftar programında çalışanlar ve nakliye şoförleriyle bir araya gelecek.

(Ankara/11.00/19.36)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 yıl (3584 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını yapacak.

6- TCMB, şubat ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini ve konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AKM Fuaye Alanı'nda açılacak Uluslararası Çizgilerle Ramazan sergisine katılacak.

(İstanbul/15.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta mücadelesi, Galatasaray-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.30)

2- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyonun belirleneceği 1-4'üncülük etabında ilk maçlar Halkbank-Arkas Spor ve Fenerbahçe HDI Sigorta-Ziraat Bankkart mücadeleleriyle başlayacak.

(Ankara/15.00/İstanbul/20.30)

3- TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul'da ana tablo maçları Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde başlayacak.

(İstanbul)

4- Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 27. haftası tek maçla tamamlanacak.

(İstanbul/18.00)

5- Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) ile HDI Sigorta arasında, Erkekler Hentbol Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nin isim sponsorluğu sözleşmesi imzalanacak.

(İstanbul/13.30)

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