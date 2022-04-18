18 Nisan 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
18 Nisan 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 18 Nisan 2022 00:15
ATAMA KARARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2022/147
Sermaye Piyasası Kurulu;
- Başkanlığına İbrahim Ömer GÖNÜL,
- Başkan Vekilliğine, Üye Mutalip ÜNAL,
- Üyeliğine Yusuf SÜNBÜL,
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 119 uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince atanmıştır.
17 Nisan 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
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