4 Kamu kurumu 85 personel almak için ilana çıktı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve 3 diğer üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı
RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak
RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
RTÜK ilanı detayları için tıklayınız
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 41 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 2 mayıs 2022
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Selçuk Üniversitesi 26 İşçi Alacak
Selçuk Üniversitesi 26 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 23 nisan 2022
Memurlar.net ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınız
İstanbul Üniversitesi 8 sözleşmeli bilişim personeli alacak
İstanbul Üniversitesi 8 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Son başvuru tarihi 5 mayıs 2022
Memurlar.net ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınızMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız