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Tüketici yorum okumadan almıyor

Rekabet Kurumunun raporuna göre, tüketicilerin yüzde 70,5'i internet alışverişi öncesinde ürün yorumlarını okuyor, ürün ve satıcı hakkında hiç yorum bulunmaması da alışverişi olumsuz etkiliyor.

Kaynak : Dünya
Eklenme : 17 Nisan 2022 08:11
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Tüketici yorum okumadan almıyor

Rekabet Kurulunun, e-pazaryeri platformlarına ilişkin yürüttüğü sektör incelemesi kapsamında hazırlanan "e-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu" tamamlanırken, bu rapor kapsamında internetten alışveriş yapan tüketicilere yönelik de anket gerçekleştirildi. Anket kapsamında 1860 tüketiciye ulaşıldı.

Söz konusu anketten yapılan derlemeye göre, tüketicilerin fiziki mağazalar yerine çevrim içi kanalları tercih etmesinin temelindeki en önemli motivasyon yüzde 60,7 ile "uygun fiyat" oldu. Bunu, yüzde 50,4 ile "zaman tasarrufu", yüzde 45,6 ile "ürün çeşitliliği" izledi.

Tüketicilere çevrim içi alışveriş yapmalarını caydıran nedenler sorulduğunda ise katılımcıların yüzde 26,8'i ürünü deneyerek/görerek/dokunarak alma isteğini, yüzde 22,7'si iade güçlüğünü, yüzde 20,3'ü kişisel verileri paylaşma konusunda duyulan endişeyi, yüzde 20,2'si ise satıcılara güvenmeme ve aldatılma endişesini ifade etti.

Ürünü satın alma aşamasında hangi platformun tercih edildiği de sorulurken, tüketicilerin yüzde 76,6'sı "e-pazaryerleri", yüzde 14,6'sı "marka/firma internet sitesi", yüzde 8,8'i ise "sosyal medya" yanıtını verdi.

Buna göre, internet alışverişlerinde e-pazaryerleri öne çıkarken, e-pazaryeri platformlarının markanın internet sitesine göre tercih edilme nedenlerinin başında yüzde 54,6 ile "uygun fiyat" geldi. Bu nedeni yüzde 44,5 ile "ürün çeşitliliği", yüzde 38,5 ile "bedava kargo", yüzde 36,6 ile "pazar yerinin güvenilirliği ve bilinirliği" gerekçeleri takip etti. Ayrıca ankete katılanların yüzde 31,6'sı da tüketici yorumlarının çokluğu nedeniyle bu platformları tercih ettiğini belirtti.

Hiç yorum olmaması alışveriş kararı etkiliyor

Alışveriş öncesinde ürün yorumlarını "her zaman" ve "çoğu zaman" okuyanların toplam oranı yüzde 70,5 gibi oldukça yüksek bir düzeyde oldu. Tüketicilerin yalnızca yüzde 2,4'ü ise alışveriş öncesinde e-pazaryerindeki yorumları okumadığını bildirdi.

Tüketicilerin yüzde 53,3'ü çoğu zaman, yüzde 18'i de her zaman yorumlarını okudukları e-pazaryerinden ürün aldıklarını aktardı.

Ankette, ürüne ilişkin yorumların tüketicilerin alışveriş kararını etkileme derecesi de soruldu. Katılımcıların yüzde 46,2'si "çok etkiler", yüzde 17,4'ü ise "etkiler" yanıtını verdi. Tüketicilerin yüzde 9'u ise yorumların alışveriş kararını etkilemeyeceğini ifade etti.

Tüketicilerin yüzde 62,4'ü de ürün ve satıcı hakkında hiç yorum bulunmamasının alışveriş kararını çok etkileyeceğine işaret etti.

İlk sayfadaki ürünler alınıyor

Ürünle ilgili yapılan sorgulama neticesinde, arama sonuçlarında kaçıncı sayfaya kadar bakıldığı da araştırıldı. Tüketicilerin yüzde 28,4'ü sadece ilk ve ikinci sayfaya kadar baktığını aktardı.

Ankette, tüketicilerin ürün sorgulaması yaparken en çok kullandıkları sıralama kriterleri de soruldu. Buna göre, tüketicilerin yüzde 39,6'sı "en düşük fiyat", yüzde 19,9'u "en çok satılan/beğenilen" kriterine göre sıralama yaptıklarını belirtirken, yüzde 16,9'u pazaryeri tarafından önerilen sıralamayı kullandığını belirtti. Tüketicilerin yüzde 15,2'si ise "en yüksek" fiyat kriterine göre arama yaptığını bildirdi.

Pazaryeri tarafından ilk gösterilen satıcı, tüketicilerin yüzde 33,3'ü tarafından her zaman veya sıklıkla tercih edilirken, yüzde 43,6'sı tarafından bazen tercih ediliyor.

Tüketici anketi bulgularına göre, bugüne kadar yapılan pazaryeri alışverişlerinde sorunla karşılaştıklarını dile getiren tüketicilerin yüzde 14,5'i ürünün geç ulaştığını, yüzde 12'si ise ürünün hasarlı teslim edildiğini belirtti.

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