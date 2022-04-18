Altın son beş haftanın zirvesinde

Ons altın 1.989 dolar'ı, gram altın 936 lirayı gördü.

Altının gram fiyatı 936 liradan alıcı buluyor.

Çeyrek altın 1.516 liradan Cumhuriyet altını da 6.241 liradan satılıyor.

Altının onsu ise şu sıralarda 1.989 dolar seviyesinde seyrediyor.

Fed'in faizleri artırmaktan agresif bir yaklaşım sergileyeceğine dair işaretlerle, hazine tahvili getirileri yüzde 3'e yaklaşırken altındaki yükseliş de dengelenmeye başladı.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.

KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?

Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.