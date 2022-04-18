Amasra Kaymakamlığından 'sınava resmi araçla götürme' açıklaması
AMASRA Kaymakamı Kadir Perçi'nin yeğenini makam aracıyla bugün Bartın Üniversitedeki sınava aracıyla götürüldüğü iddia edilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Amasra Kaymakamlığı bir açıklama yaparak, olayı yalanladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 18 Nisan 2022 11:34
Amasra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada; "Bugün bazı sosyal medya platformlarında Amasra Kaymakamı hakkında, makam aracını yeğenime tahsis ettiği şeklinde yapılan yayınlar gerçeği yansıtmamaktadır.
Söz konusu kişi kadına şiddet mağduru olarak tarafımıza sığınmıştır.
Bartın ilini bilmediğinden ve can güvenliği nedeniyle sınava ilçe kaymakamı tarafından götürülmüştür.
Kaymakamların il içinde seyahat etmelerinde hukuki bir engel bulunmamaktadır." denildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız