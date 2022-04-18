Yıldız Tilbe: Sokaklara, timsah, komodo ejderi ve birkaç sırtlan bırakacağım

Sosyal medyada sokak hayvanlarıyla ilgili yaptığı yorum sebebiyle eleştirilerin odağı olan ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, yeni bir paylaşımda bulundu. Tilbe, "Saldırgan köpk gruplarına bölg halkı zhirli t vrsin, hpsi gbrsin" yorumlarından sonra İstanbul Adalt Sarayı'na gidrk savcılığa ifade vermişti. Yıldız Tilbe, bu defa sokaklara çeşitli hayvanları bırakacağını söyledi.

''ANAKONDA DA OLUR''

Tilbe, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Hayvanat bahçelerindeki hayvanlar serbest bırakılmalı, sokaklarda gezsinler çoğalsınlar, millet bakar. Belki uzun vadede Afrika gibi oluruz her çeşit hayvan neden olmasın. İnsanlara da yeni yaşam alanı yapılır, dağ başı, Mars falan gideriz, gezegenlere çıkıyor ya ileri insan.

Ben de uygun bulduğum boş ve güzel sokaklara, timsah, komodo ejderi ve birkaç sırtlan bırakacağım beslemek için. Anakonda da olur, besleme yapıp sokağa bırakacağım. Hem turistlerde gelir, safari falan neden olmasın, neyimiz eksik. Sokak hayvanlarımıza yeni türler niye eklenmesin.