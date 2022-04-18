Dolar/TL 14,64 seviyelerinde işlem görüyor
Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 14,64 seviyelerinde işlem görüyor
Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 14,6360'tan tamamladı.
Dolar/TL, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 14,6400 ile önceki kapanışın hemen üzerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,30 azalışla 15,7980'den, sterlin/TL yüzde 0,35 düşüşle 19,0490'dan satılıyor.
Dolar endeksi şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 100,7 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 1,0790'dan alıcı buluyor.
Analistler, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlerin ekonomiye yansımalarına ilişkin artan endişeler ve şahinleşen merkez bankalarına yönelik beklentilerle küresel bazda risk iştahının düşük seyrettiğini bildirdi.
Tahvil piyasasından çıkışların sürdüğünü belirten analistler, getiri arayışındaki yatırımcıların dolar talebinin ise gücünü koruduğunu ifade etti.
Analistler, bugün Avrupa piyasalarının devam eden resmi tatil nedeniyle kapalı olacağını anımsatarak, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışı ile merkez bankaları yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini söyledi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız