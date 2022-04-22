Kamudan ayrılan sağlık personeli özelde çalışırsa nasıl emekli olur?

04.08.1979 doğumlu sağlık personeliyim. 05.02.2001 tarihinde 657 ye tabi olarak işe başladım. Hiç ara vermedim.

1-) 2026 yılında 25 yılımı doldurduğumda devlet memurluğundan ayrılarak 58 yaşıma kadar yani yaklaşık 11 yıl SGK'lı olarak özel sektörde çalışarak emekli olmuş olsam emeklilik işlemleri devlet memuru üzerinden mi SGK üzerinden mi hesaplanır.

2-) SGK üzerinden hesaplanırsa devlet memuruna göre emekli ikramiyesi ve emekli maaşında maddi kayıp yaşar mıyım?

2008 yılı Ekim ayından önce çalışmaya başlamış olanlardan farklı statülerde çalışmaları olanlar hakkında son 7 yıl hizmet kuralı devam etmektedir.

Detaylar:

Son 7 yıl hizmet kuralı:

2008 yılı Ekim ayından önce çalışma hayatına başlamış olanlar hakkında hizmet bütünleşmesi işlemleri devam ettirilmekte ve son 7 yıl hizmet kuralı uygulanmaktadır. Yani, 2829 sayılı hizmetlerin bütünleşmesini sağlayan Kanun kuralları uygulanmaya devam ettirilmektedir. Bu Kanun hükümlerine göre son 7 yıl hizmetler hangi statüde geçmiş ise o statüden emeklilik şartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir.

Emekli aylığı bağlanma sistemi:

5434 e tabi memurların emekli aylığı bağlanması sisteminde derece, kademe, gösterge, ek gösterge, taban aylığı, kıdem aylığı, özel hizmet aylığı, memur maaş katsayısı gibi unsurlar dikkate alınmaktadır. Yani, memur statüsünden emekli olunmasında görev aylığı dikkate alınmamaktadır.

İşçi statüsünde emekli aylığı bağlanması sisteminde ise prime esas kazançların ortalaması esas alınmakta, yani görev aylığının neredeyse tamamı esas alınmaktadır.

Emekli ikramiyesi ödenmesi:

25 yıl hizmetten sonra istifa edip işçi statüsünde çalışılması ve emekli aylığı bağlanması şartı ile memurluk hizmet sürelerinin tam yıllarına emekli ikramiyesi ödenmesinde bir hak kaybı ortaya çıkmaz, ne zaman emeklilik statüsünde aylık bağlanırsa o zaman memurluk hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödemesi yapılır.

Açıklamalarımız bağlamında sorularınızı cevaben değerlendirmelerimiz:

04.08.1979 doğumlu sağlık personeliyim. 05.02.2001 tarihinde 657 ye tabi olarak işe başladım. hic ara vermedim.

Soru 1-) 2026 yılında 25 yılımı doldurduğum da devlet memurluğundan ayrılarak 58 yaşıma kadar yani yaklaşık 11 yıl SGK li olarak özel sektörde çalışarak emekli olmuş olsam emeklilik işlemleri devlet memuru üzerinden mi SGK üzerinden mi hesaplanır.

Cevap 1- Memurluktan ayrılıp işçi statüsünde çalışmaya başlamanız ve bu çalışmalarınız 3 yıl 6 ay ve daha fazla olması halinde memur statüsünden emekli olamazsınız. Tamamıyla işçi statüsünde emeklilik şartlarına tabi olursunuz. İşçi statüsünden emekli olacağınız için de emeklilik aylıklarınız işçi statüsünden hesaplanır.

Soru 2-) SGK üzerinden hesaplanırsa devlet memuruna göre emekli ikramiyesi ve emekli maaşında maddi kayıp yaşar mıyım?

Cevap 2- Memurluktan ayrılıp emeklilik yaşınıza kadar işçi statüsünde çalışmanız halinde her durumda işçi statüsünden emekli aylığınız bağlanır, İşçi statüsünden emekli aylıklarınız bağlansa da emekli aylığınızın bağlandığı tarih itibariyle memurluk hizmet sürenizin tam yıllarına karşılık emekli ikramiyesi tutarlarını alırsınız, bir hak kaybı yaşamazsınız. Ancak, emekli aylığı bağlanması sistemleri tamamıyla farklı olacağından, yani memurlarda belirttiğimiz gibi derece, kademe sistemi uygulanır, işçilerde ise çalışma hayatları içerisindeki toplam prime esas kazançların ortalaması (yüksek tutarda görev maaşı alınması avantajlı olmaktadır) uygulanır, bu bakımdan bir hesaplama yapmamız mümkün olmamaktadır. Ancak, memur ve işçi emekli aylığı arasında farklılığın olması kaçınılmaz olacaktır.