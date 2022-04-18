Global Kripto Borsası Mamoru, Türkiye'de Kripto Para Yatırımcılarıyla Buluşuyor

Dünya çapında 15'ten fazla ülkede hizmet veren kripto para platformu Mamoru, Türkiye pazarına girdiğini duyurdu.

2020 yılında kurulan Mamoru Digital, küresel finansal varlık yönetim şirketleri arasında önemli bir konuma sahip. Varlık yönetimi ve risk sermayesi yönetiminin yanı sıra, blokzinciri alanında da uzmanlaşmış bir şirket olan Mamoru, 2021 yılında kripto para borsasının lansmanını yaptı. Bitcoin, Ethereum, Litecoin ve Polkadot'un yanı sıra Ada coin gibi popüler kripto paraları alım satım imkanı sunan borsa, TL ile işlem yapma başta olmak üzere birçok ayrıcalık sunuyor. Düşük masraflar ve sıfır komisyonla kripto para varlıklarına yatırım imkanı veren Mamoru, güçlü teknik altyapısıyla en güvenli borsalar içinde bulunuyor. ABD, Kanada ve Brezilya gibi kripto para ekosisteminin güçlü olduğu ülkelerde faaliyetlerini sürdüren şirket, lisans sürecinde. Geleneksel finansla yeni nesil blokzinciri teknolojisi arasında bir köprü sunan Mamoru, Türk yatırımcılara avantajlı bir yatırım deneyimi sunmayı hedefliyor.

Türk lirası çiftlerinde kripto para yatırımı yapın

Blokzinciri ve finans alanında uzmanlaşmış Mamoru'nun Türkiye adımı, milyonlarca kripto para yatırımcısının bulunduğu ülkemizde önemli yenilikler içeriyor. Mamoru bünyesinde yer alan kripto paralarda TL üzerinden satın alma imkanı, bunların içinde oldukça önemli. USDT ya da UST gibi sabit coin'ler üzerinde işlem yapma zorunluluğu olmadan, BTC, ETH ya da DOT satın alınabiliyor. Fiyat grafik verilerinin anlık işlendiği borsa, kripto paralara yatırım yapmayı düşünenler için avantajlara sahip.

Kripto alım satımında sıfır komisyonla işlem sunan Mamoru, yüksek işlem hacmine sahip tüm yatırımcılar için ciddi bir komisyonsuz işlem fırsatı sunuyor. Güvenilir kripto para borsası, hızlı finansal işlemler sunmasıyla da ön planda. Para yatırma ve para çekme işlemleri anında işlenirken, borsa hesaplarındaki cüzdanlar üzerinden kripto varlık yatırma ve çekme işlemi de yapılabiliyor.

Tüm kripto varlıklar Mamoru'da korunuyor

Kripto para yatırımında anahtar kelime her zaman güven. Blokzinciri alanında uzmanlaşmış bir şirket olan Mamoru'nun web platformu merkezi olmayan bir mimariyle inşa edildi. Bu nedenle borsa, DDOS saldırılarının yanı sıra diğer siber saldırılara karşı da güçlü. Üst düzey şifreleme protokollerinin yer aldığı Mamoru'da, tüm kripto para yatırımları da korunuyor. Kripto paralara yatırım yapanlar için, borsanın güvenli bir ortam sunması oldukça önemli. Günlük 100 Bitcoin ve 2 milyon TL gibi yüksek bir para çekim limiti de sunan Mamoru, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcının avantajlı olduğu bir dünya.

Geleneksel finansla yeni nesil finans arasında bir köprü kuran Mamoru, web platformlarına ek olarak aynı zamanda mobil uygulamasıyla da hizmet veriyor. Android ve iPhone üzerinden, nerede olursanız olun sıfır komisyonla Bitcoin, Ethereum ve diğer kripto paraların alım satımını yapmak için, Mamoru uygulamasını App Store ve Google Play Store üzerinden indirebilirsiniz.