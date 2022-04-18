Manisa'da trafik kazalarında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Adı Sevgi 7.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Adı Sevgi dizisinin yeni bölümü 24 Nisan Pazar akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sendika üyesi olabileceklerine ve toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanabileceğine yönelik görüş verdi.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi kararından sonra Kamu Denetçiliği Kurumu da sözleşmeli sosyal çalışmacıların, 5395 sayılı Kanun kapsamındaki tedbirleri uygulaması halinde, ilgili ödenekten yararlanması gerektiğine karar vermiştir.

Son nüfus verilerine göre belediyelerin norm kadrodaki durumları güncellendi. Sıfır atık ile iklim değişikliği ile mücadelede zorunluluk getirildi

Alkollü olduğu belirlenen sürücü Y.A, tedavisi sonrası jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

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