Manisa'da trafik kazalarında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Manisa'nın Kula ve Salihli ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü O.C. ile aynı araçtaki Ata Yahşi (24) hastaneye kaldırıldı.
Yahşi, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
- Salihli'de devrilen kamyondaki kişi öldü
Salihli ilçesine bağlı Kabazlı Mahallesi'nde Y.A'nın (50) kullandığı 20 H 9262 plakalı kamyon, Salihli-Alaşehir yolunda devrildi.
Kazada kamyon sürücüsü Y.A. yaralandı, araçta bulunan Tuncay Koca (56) hayatını kaybetti.
Alkollü olduğu belirlenen sürücü Y.A, tedavisi sonrası jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
- Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Salihli'ye bağlı kırsal Derbent Mahallesi yakınlarında S.G'nin (39) kullandığı 45 SC 2984 plakalı otomobil bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız