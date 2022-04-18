Bakan Koca: TUS sonuçlarını bugün ÖSYM açıklayabilir

Bakan Koca, şunları söyledi:

"Salgın her geçen gün gündemimizden çıkmaya başladı. Son bir buçuk yıldan bu yana en düşük olan düzeye geldi. Dün 17 vatandaşımız hayatını kaybetti. Vefat edenlerde kronik bir hastalığı olmayan bir hastamızın olmadığını söyleyebilirim. 65 yaş üstü kronik hastalığı olanların kendilerini korumaları, kişisel tedbirlerini almaları önemli. Herkesin hatırlatma dozları önemli. Kısıtlamaların değil, kişisel tedbirlerin olduğu bir döneme giriyoruz.

UZMANLIK SINAVI

Uzmanlık sınavı genelde kontenjanlar açıklandığında açıklanmış oluyor idi. Bu yıl Sağlık Bakanlığı kadrolarının üzerindeki adaletsiz bir durumu düzenlemek üzere bildiğiniz gibi Meclisimizden bir kanun geçti. Doğrusu biz o yasanın geçmesini bekledik. ÖSYM'ye daha önceden zaten bildirmiştik. Bugün ÖSYM tarafından açıklanabileceğini söylemek istiyorum. 11 bin 500'e yakın uzmanlık öğrencisi kadrosu açılmış olacak.

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3 AŞI ÇALIŞMASI

Daha önce çağrıya çıktığımız 3 aşımız oldu. Hepatit A, su çiçeği ve kuduz. Son noktaya gelmiş durumdayız. Hücreden itibaren bu 3 aşıda üretilmiş olacak.

KORONAVİRÜS SALGININDA BURSA'DA SON DURUM

Bursa'da son 1.5 yılın son rakamlarına eriştik. Vefat edenlerin ek hastalığı olanlar olduğunu belirtmek isterim."