Zabıt katibi evinde ölü bulundu
Zabıt katibi evinde ölü bulundu
Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi belli oldu!
Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi belli oldu!
Bakan Koca: TUS sonuçlarını bugün ÖSYM açıklayabilir
Bakan Koca: TUS sonuçlarını bugün ÖSYM açıklayabilir
MEB, 81 ilde ölçme ve değerlendirme merkezi kurdu
MEB, 81 ilde ölçme ve değerlendirme merkezi kurdu
Bilim Kurulu Üyesi: Kovid-19'da pandemi bitti, 'endemi süreci' başladı
Bilim Kurulu Üyesi: Kovid-19'da pandemi bitti, 'endemi süreci' başladı
İBB İstanbul'daki 7,5 beklenen deprem için uyardı
İBB İstanbul'daki 7,5 beklenen deprem için uyardı
Defineciler nasıl izin alacak? Ne kadar pay alacak?
Defineciler nasıl izin alacak? Ne kadar pay alacak?
Amasra Kaymakamlığından 'sınava resmi araçla götürme' açıklaması
Amasra Kaymakamlığından 'sınava resmi araçla götürme' açıklaması
VMD'den Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye teşekkür
VMD'den Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye teşekkür
Altın son beş haftanın zirvesinde
Altın son beş haftanın zirvesinde
İl belediyelerine çevre mühendisi çalıştırma zorunluluğu getirildi
İl belediyelerine çevre mühendisi çalıştırma zorunluluğu getirildi
49 bin 'evim' mağduru için yol haritası hazır
49 bin 'evim' mağduru için yol haritası hazır
4 Kamu kurumu 85 personel almak için ilana çıktı
4 Kamu kurumu 85 personel almak için ilana çıktı
PKK'nın büyük bir saldırısı Pençe-Kilit operasyonuyla engellendi
PKK'nın büyük bir saldırısı Pençe-Kilit operasyonuyla engellendi
SPK Yönetimi değişti. Yeni Başkan kim? İşte detaylar...
SPK Yönetimi değişti. Yeni Başkan kim? İşte detaylar...
Nüfusu 3 milyon olan ilde bir yılda 27 milyon hastaya bakıldı
Nüfusu 3 milyon olan ilde bir yılda 27 milyon hastaya bakıldı
Vaka sayısı 3 binlere geriledi
Vaka sayısı 3 binlere geriledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
TFF, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile üyelerinin istifa ettiğini açıkladı
TFF, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile üyelerinin istifa ettiğini açıkladı
Geyikli-Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak
Geyikli-Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak
Pandemi bu şehrin değerini artırdı: İstanbul'dan bu şehre akış var
Pandemi bu şehrin değerini artırdı: İstanbul'dan bu şehre akış var
ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Yunan basını: Atina 8 FETÖ'cü darbeciyi kaçırdı
Yunan basını: Atina 8 FETÖ'cü darbeciyi kaçırdı
Fabrikalar ihracatı karşılamak için üretimi artırdı, eleman bulunamıyor
Fabrikalar ihracatı karşılamak için üretimi artırdı, eleman bulunamıyor
İkinci ara tatil sona eriyor
İkinci ara tatil sona eriyor
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Meslek liseleri para basıyor! Üç ayda yüzde 225 arttı
Meslek liseleri para basıyor! Üç ayda yüzde 225 arttı
KDK karar verdi: İndirimli kart verilmeyen öğrencinin talebi karşılandı
KDK karar verdi: İndirimli kart verilmeyen öğrencinin talebi karşılandı
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Kişisel veriler toplanıyor
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Kişisel veriler toplanıyor
Altın fiyatları için 'Fed faiz kararı' etkisi! Düşecek mi yükselecek mi?
Altın fiyatları için 'Fed faiz kararı' etkisi! Düşecek mi yükselecek mi?
Ana sayfaHaberler Yaşam

Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi belli oldu!

Sanayi Bakanlığı, Türkiye'de en gelişmiş ilçeyi belirlemek için sosyo-ekonomik gelişmişlik araştırması yaptı. Buna göre Şişli Türkiye'de en gelişmiş ilçe oldu. İlk 10'da İstanbul'dan 7, Ankara'dan 2, Bursa'dan 1 ilçe var.

Kaynak : Cumhuriyet
Eklenme : 18 Nisan 2022 13:55
Yazdır
Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi belli oldu!

Türkiye'deki ilçelerin sosyo - ekonomik gelişmişliklerini şehirleşme hızı, üniversite mezunu oranı, kişi başına hekim sayısı, POS cihazı sayısı gibi verilerle ölçen araştırmaya göre Türkiye'nin en gelişmiş ilçesi İstanbul Şişli oldu.

Araştırmaya göre en gelişmiş 10 ilçe arasında İzmir'den ilçe yer almazken, Ankara iki ve Bursa bir ilçe ile temsil edildi. Ağırlığı ise yedi ilçeyle İstanbul oluşturdu. En az gelişmiş durumdaki 6. kademe ilçeler, aynı zamanda en yüksek doğurganlığın olduğu ilçeler olarak dikkat çekiyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan İlçelerin Sosyo - Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması'na (İlçe SEGE-2022) göre, birinci kademe gelişmiş ilçeler, Marmara Bölgesi'nde 36, Ege Bölgesi'nde 13, İç Anadolu'da dokuz, Akdeniz Bölgesi'nde beş, Karadeniz'de iki, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da birer tane bulunuyor. Birinci kademe gelişmiş ilçelerin toplam nüfusu, 2020 yılı itibarıyla 25.3 milyon seviyesinde olup nüfusun yüzde 30.2'sini oluşturuyor.

En gelişmiş ilçeleri kapsayan birinci gelişmişlik kademesinde genel olarak Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi yer alırken, Karadeniz Bölgesi'nden Trabzon - Ortahisar ve Samsun - Atakum, Doğu Anadolu Bölgesi'nden Erzurum - Yakutiye ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Gaziantep - Şehitkamil ilçeleri birinci gelişmişlik kademesine girdi.

İstanbul'un 39 ilçesinin 29'u ve İzmir'in 30 ilçesinin 10'u, Ankara'nın beş ilçesi birinci kademede. Araştırmaya göre en gelişmiş 10 ilçe sırasıyla şöyle:

Şişli (İstanbul), Çankaya (Ankara), Beşiktaş (İstanbul), Kadıköy (İstanbul), Yenimahalle (Ankara), Bakırköy (İstanbul), Fatih (İstanbul), Nilüfer (Bursa), Ataşehir (İstanbul), Başakşehir (İstanbul).

Bu ilçelerde, Türkiye'deki tüm banka şubelerinin yüzde 49'u bulunuyor. Kartlı ödeme tutarının yüzde 56'sı da bu ilçelerde. Eğitim ve sağlık boyutlarındaki bütün değişkenlerde birinci gelişmişlik kademesi, en yüksek değerlere sahip.

Araştırmaya göre ikinci kademede 173, üçüncü kademede 175, dördüncü kademede 215, beşinci kademede 222, altıncı kademede ise 121 ilçe bulunuyor.

Türkiye'nin doğurganlık hızı en yüksek 100 ilçesinin 68'i, en az gelişmişlik düzeyinde bulunan 6. kademede. Bu kademedeki en düşük skorlu ilçeler; Bingöl, Diyarbakır, Mardin, Muş, Hatay, Gaziantep, Ağrı ve Siirt'te yer alıyor.

İlçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlikleri; üniversite mezunu oranı, kişi başına hekim sayısı, POS cihazı sayısı, ilkokul ve üzeri mezunu kadın oranı, imalat sanayi payı, ortalama LGS puanı, gayrimenkul birim satış fiyatı, pasaport sahipliği gibi verilerle ölçülüyor.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Havalar ısınınca ortaya çıktılar! Sürü halindeki yılanlar anbean görüntülendi
Havalar ısınınca ortaya çıktılar! Sürü halindeki yılanlar anbean görüntülendi
'Rockçı İmam' göreve iade için AİHM'ye başvurdu
'Rockçı İmam' göreve iade için AİHM'ye başvurdu
Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı
Bilim Kurulu Üyesi: Kovid-19'da pandemi bitti, 'endemi süreci' başladı
Bilim Kurulu Üyesi: Kovid-19'da pandemi bitti, 'endemi süreci' başladı
Herkes oruç açarken 112 Acil Servisin 'kahramanları' hayat kurtarıyor
Herkes oruç açarken 112 Acil Servisin 'kahramanları' hayat kurtarıyor

Bu Habere Tepkiniz

Gençlik ve Spor Bakanlığı 3 aydır mülakat sonuçlarını açıklayamadı

Gençlik ve Spor Bakanlığı 3 aydır mülakat sonuçlarını açıklayamadı

Gençlik ve Spor Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınav sonuçlarını 3 aya yakın bir zaman geçmiş olmasına rağmen hale açıklamadı.
MEB, öğretmenlerin emeklilik işlemleri için ön başvuru alacak

MEB, öğretmenlerin emeklilik işlemleri için ön başvuru alacak

Milli Eğitim Bakanlığı, emekli olmak isteyen öğretmenlerin ön başvurularını alacak
Yüz güldüren bayram fırsatları!.

Yüz güldüren bayram fırsatları!.

https://www.orucoglu.com/tr/firsatlar/yuz-gulduren-bayram-firsatlari-659?utm_source=memurlar&utm_medium=mobil_advertorial&utm_campaign=ramazan_bayrami
Belediye norm kadro yönetmeliğinde ne değişti?

Belediye norm kadro yönetmeliğinde ne değişti?

Son nüfus verilerine göre belediyelerin norm kadrodaki durumları güncellendi. Sıfır atık ile iklim değişikliği ile mücadelede zorunluluk getirildi
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
KDK'dan sözleşmeli sosyal çalışmacılara olumlu haber

KDK'dan sözleşmeli sosyal çalışmacılara olumlu haber

Ankara Bölge İdare Mahkemesi kararından sonra Kamu Denetçiliği Kurumu da sözleşmeli sosyal çalışmacıların, 5395 sayılı Kanun kapsamındaki tedbirleri uygulaması halinde, ilgili ödenekten yararlanması gerektiğine karar vermiştir.
Ramazanı yaşat

Ramazanı yaşat

https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2022&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2022&utm_id=ramazan2022
Polislikten ayrılan kişi 55 yaşında emekli olur mu?

Polislikten ayrılan kişi 55 yaşında emekli olur mu?

Zorunlu görev süresini doldurup istifa eden 5510'a tabi polis memuru, 55 yaşında emekli olabilir mi?
Öğretim üyesi atamalarında jüri çekimser görüş bildirebilir mi?

Öğretim üyesi atamalarında jüri çekimser görüş bildirebilir mi?

Üniversitelerde öğretim üyesi atamalarında kurulan jürilerde görevli kişiler adaylar hakkındaki değerlendirmelerini kesin kanaate bağlamalı ve çekimser görüş bildirmemelidir.
Yabancı uyruklu sözleşmeli personel sendika üyesi olabilir mi?

Yabancı uyruklu sözleşmeli personel sendika üyesi olabilir mi?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sendika üyesi olabileceklerine ve toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanabileceğine yönelik görüş verdi.
Kadroya geçirilen taşeronların ücretinin düşürülmesine Yargıtay'dan onay

Kadroya geçirilen taşeronların ücretinin düşürülmesine Yargıtay'dan onay

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, KHK ile sürekli işçi kadrolarına atanan personelin ücretlerinin düşürülmesinin hukuka uygun olduğuna karar verdi.
RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Kuruluş Osman 91.Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 91.Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 91.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü 20 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 Nisan 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (19-22)

Haftanın fırsat ürünleri (19-22)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri