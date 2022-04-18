Zabıt katibi evinde ölü bulundu

Gençlik ve Spor Bakanlığı 3 aydır mülakat sonuçlarını açıklayamadı

Gençlik ve Spor Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınav sonuçlarını 3 aya yakın bir zaman geçmiş olmasına rağmen hale açıklamadı.