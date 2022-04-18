Gençlik ve Spor Bakanlığı 3 aydır mülakat sonuçlarını açıklayamadı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, görevde yükselme ve unvan değişikliği mülakatları 10 ila 28 Ocak 2022 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirdi.

Ancak sonuçlar hala açıklanmamış ve ne zaman açıklanacağı ile ilgili net bir tarihte verilmemiştir. Mülakatların yapıldığı tarihin üzerinden 3 aya yakın bir zaman geçmiştir.

Sınav sonuçları sonrasında;

100 Şube Müdürü (1-2 Derece)

50 Şube Müdürü (3-4 Derece)

100 Gençlik Merkezi Müdürü (3-4 Derece)

100 Yurt Müdürü (1-2 Derece)

250 Yurt Müdür Yardımcısı (3-4 Derece)

250 Şef (3-4 Derece)

50 Şef (3-4 Derece / Merkez)

kadrolarında atamaların yapılması planlanmaktadır.

Mülakata binlerce kişi girmiş olup, sonuçların biran evvel açıklanması sabırsızlıkla beklenmektedirler.