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'Fosil yakıt yerine elektrikli ve alternatif enerji kullanımını artıracağız'

Bakan Karaismailoğlu: Kara yollarında fosil yakıt yerine elektrikli ve alternatif enerji kullanımını artıracağız. Bu aynı zamanda çevreci yaklaşımımızı güçlendirecek, projelerimizin yakıt, çevre ve zaman tasarruflarıyla projelerimizin milli servetimize olan katkılarını artıracaktır

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Nisan 2022 14:05
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'Fosil yakıt yerine elektrikli ve alternatif enerji kullanımını artıracağız'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kara yollarında fosil yakıt yerine elektrikli ve alternatif enerji kullanımını artıracaklarını belirterek, "Bu aynı zamanda çevreci yaklaşımımızı güçlendirecek, projelerimizin yakıt, çevre ve zaman tasarruflarıyla projelerimizin milli servetimize olan katkılarını artıracaktır." dedi.

Karaismailoğlu, "Ulaştırma 2053 Vizyonu" çerçevesinde Karayolları Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen Karayolları 72. Bölge Müdürleri Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 20 yıl önce 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol ağını 28 bin 647 kilometreye ulaştırdıklarını söyledi.

Bölünmüş yol ağını 2053'e kadar 38 bin kilometreye yükseltecekleri bilgisini veren Karaismailoğlu, 20 yıl önce 1714 kilometre olan otoyol ağını 3 bin 633 kilometreye ulaştırdıklarını, 2053'te de 8 bin 325 kilometreye yükselteceklerini bildirdi. Karaismailoğlu, 20 yıl önce 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğunu 651 kilometreye çıkardıklarını aktararak, "Durmak yok yola devam, 2023'te tünel uzunluğunu 771 kilometreye çıkaracağız. 20 yıl önce 311 kilometre olan köprü ve viyadük uzunluğumuzu bugün 727 kilometreye çıkardık. Durmak yok yola devam, 2023'te 771 kilometreye çıkaracağız." diye konuştu.

Karaismailoğlu, kara yolu ağı içindeki oranı yüzde 42 olan bölünmüş yolların, trafiğin yüzde 83'ünü taşıdığına işaret ederek, "Yaptığımız konforlu yollar sayesinde, vatandaşlarımızın yollarda harcadığı süreyi yıllık 7 milyar saat azalttık. Bu sayede akaryakıttan 1 milyar litre tasarruf sağladık." ifadelerini kullandı.

- "Lojistik süper güce dönüşmek için yatırım yapıyoruz"

Ülkenin stratejik konumunun avantajlarından hareketle akslardaki uluslararası ticaret ağlarını merkeze alan, küresel ve bölgesel bütünleşmeyi sağlayan çalışmaları hızla sürdürdüklerini vurgulayan Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Asya ve Avrupa arasındaki doğu-batı koridorlarımız ile Kafkas ülkeleri ve Rusya'dan Afrika'ya uzanan kuzey-güney koridorlarımızın iyileştirme çalışmalarını tamamlayarak tüm modlarımızla entegre ediyoruz. Yaptığımız yolların halkımıza sağlayacağı rahatlık ve tasarrufun yanı sıra ülkemizin içinde bulunduğu stratejik konumunu da güçlendiriyoruz. Lojistik süper güce dönüşmek için yaptığımız dev ölçekli yatırımlarımız, ekonomimize, ihracatımıza, turizmimize de omuz vererek, ülkemizin ali menfaatlerine en doğru katkıyı veriyor."

Karaismailoğlu, Akdeniz ile İç Anadolu bölgelerini birbirine bağlayan hattaki ülkenin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsü olan Eğiste Hadimi Viyadüğü'nün yüzde 72'sinin tamamlandığını ve projenin bu yılın kasım ayında hizmete sunulmasının hedeflendiğini dile getirdi. Dünyanın üçüncü en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Zigana Tüneli çalışmalarında sona geldiklerine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Dün nasıl içerideki mihraklara rağmen ülkemizi geliştirecek vizyon projeleri hayata geçirdiysek yarın da bu projeleri milletimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Onlar karşı çıkmaya devam etsin. Biz milletimize daha nice eserler kazandıracağız." dedi.

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Bahçeşehir-Hadımköy Kesimi ve Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'nün yapım çalışmalarına büyük bir hızla devam ettiklerini belirten Karaismailoğlu, "Bu şekilde, İstanbul'un batı aksındaki mevcut ulaşım koridorlarına yüksek kapasiteli yeni bir alternatif güzergah oluşturarak, Mahmutbey Gişeleri TEM Otoyolu'ndaki trafik yoğunluğunu ortadan kaldırıyoruz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, "başkaları" gelecek seçimleri düşünürken kendilerinin gelecek nesilleri düşünerek, 2053 perspektiflerini oluşturduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"'Büyük ve Güçlü Türkiye' yolunda, kıtalar arası kesintisiz ulaşım altyapısının tesis edilerek ülkemizin, üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyüme stratejisinin hayata geçmesi için hazırladığımız 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı bir yol gösterici olacak. Dünyada ulaşıma yönelik talep 2050 yılında iki katına çıkacak. Türkiye'nin ortaya koyduğu 'Orta Koridor'da küresel bir lojistik süper güç olma iddiasının ne kadar yerinde olduğu ortaya çıkıyor. Bu talebi ve ihtiyacı karşılamak için tüm ülkelerin ulaştırma ve altyapı yatırımlarına hız vermesi gerekiyor. Yarının stratejisine hazırlanırken odak noktamız olan insan, veri ve yük hareketliliği, lojistik-mobilite-dijitalleşme ekseninde, yeni ulaşım yaklaşım ve uygulamalarıyla ele alınacaktır. Akıllı otoyolların inşası bu uygulamalardan biridir. Sadece Türkiye'nin ihtiyaçlarını değil, dünyanın gidişatını ve tabii ki ulaştırma ile haberleşme alanındaki trendleri de dikkate alarak bir modelleme yaptık. Yük ve yolcu taşımacılığından karbon salınımı azaltma hedefli çevreci, akıllı ulaşım sistemlerinin öne çıktığı dijital, ithalat ve ihracat odağında yük taşımacılığının dikkate alındığı ihracat ve hareketlilik odaklı senaryoları ele aldık."

Bakan Karaismailoğlu, 2053 yılına kadar demir yolu ağını 13 bin 22 kilometreden 28 bin 590 kilometreye çıkaracaklarını belirterek, "Demir yolunun taşımacılıktaki oranının 2029 yılında yüzde 11'in üzerine yükselmesini, 2053'te ise yaklaşık yüzde 22 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz. Böylece demir yolunun yük taşımacılığındaki payı 2019'dan 2053'e kadar 7 kat artacak." dedi.

- "Rize-Artvin Havalimanı gelecek ay açılacak"

Kısa süre önce Tokat Havalimanı'nı hizmete açtıklarını anımsatan Karaismailoğlu, yapımı tamamlanıp test uçuşlarına başlanan Rize-Artvin Havalimanı'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gelecek ay hizmete açacaklarını söyledi.

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Karaismailoğlu, hayata geçirecekleri yatırımlarla 2053 yılına kadar kara yolu hizmet düzeyini en üst seviyeye çıkararak kesintisiz ve konforlu bir ulaşım tesis edeceklerini dile getirerek, "Kara yollarında fosil yakıt yerine elektrikli ve alternatif enerji kullanımını artıracağız. Bu aynı zamanda çevreci yaklaşımımızı güçlendirecek, projelerimizin yakıt, çevre ve zaman tasarruflarıyla projelerimizin milli servetimize olan katkılarını artıracaktır." diye konuştu.

2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'na göre planladıkları otoyol yatırımlarına ilişkin bilgi veren Karaismailoğlu, bunların Aydın-Denizli, Başakşehir-Bahçeşehir-Hadımköy, Kınalı-Tekirdağ-Malkara, Çanakkale-Savaştepe, Mersin-Erdemli-Silifke-Taşucu, Ankara-Kırıkkale-Delice, Antalya-Alanya, Sapanca-Afyonkarahisar, Samsun-Mersin, Trabzon-Habur, Afyonkarahisar-Burdur, Alanya-Silifke, Delice-Samsun, Ankara-İzmir, Bozüyük-Afyonkarahisar, Denizli-Burdur-Antalya, Gerede-Merzifon, Sivrihisar-Bursa, Şanlıurfa-Habur otoyolları olduğunu aktardı.

2053 yılına kadar demir yolu, kara yolu, deniz yolu, hava yolu ve haberleşme için 198 milyar dolar yatırım yapacaklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, "2053 yılına kadar milli gelire katkımız 1 trilyon doları bularak, yatırım bedelinin 5 katından fazlasını kazandıracak. Üretime katkımız ise yaklaşık 2 trilyon dolarla yatırım bedelinin yaklaşık 10 katını kazandıracak. İstihdama katkımız ise 2053 yılında 28 milyon kişiyi bulacak." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, "kara yollarının iki tekerli kahramanları" için bu yıl 49 bin metrenin üzerinde motosiklet dostu oto korkuluk sistemleri döşeyeceklerini bildirdi.

- "Ani fiyat değişimlerinde gerekli hassasiyeti gösteriyoruz"

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu da son bir yılda 49 eserin açılış ve temel atma törenini gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kuruluşumuzun 2022 yılı hedefleri kapsamında 454 kilometre bölünmüş yol, 761 kilometre tek yol yapımı, 1173 kilometre bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol yapımı, 8 bin kilometre sathi kaplamalı yol yapımı, 35 kilometre tünel, 23 kilometre köprü imalatı gerçekleştirilecek. 2023 yılına kadar bölünmüş yol ağını 29 bin 514 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol ağını 31 bin 478 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğunu 771 kilometreye, tünel uzunluğunu 720 kilometreye ulaştırmayı hedefliyoruz. Sayın Bakan'ım, talimatlarınızla imalat noktasında işlerimizi etkileyen ani fiyat değişimleri konusunda da gerekli hassasiyeti göstererek, firmalarımızın süreçten daha az etkilenmelerini temin etmeye çalışıyoruz."

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