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MSB Pençe Kilit Operasyonu bilançosunu açıkladı: 19 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, planlandığı şekilde başarıyla devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda ilk belirlemelere göre 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Eklenme : 18 Nisan 2022 14:18
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MSB Pençe Kilit Operasyonu bilançosunu açıkladı: 19 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla dün gece başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'nda gelinen aşamaya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birinci aşama hedefleri ele geçirildi. Operasyon planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Mehmetçik bölgeyi kontrol altına almaya başladı. Arama-tarama faaliyetleri devam ediyor. Teröristlerin tüm barınak, sığınak ve sözde karargahları ile mağaraları ve inleri tek tek tahrip edilecek. Operasyonda ilk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hale getirildi. Arama-tarama sırasında yapılacak tespitlerle bu sayının artacağını değerlendiriyoruz. Operasyon sırasında 4 kahraman silah arkadaşımız yaralandı. Gerekli tüm tıbbi müdahale yapılmaktadır.

Teröristler kaçacak yerlerinin olmadığını, sona yaklaştıklarını anlamalı ve adalete teslim olmalıdır. Asil milletimizi terör belasından kurtarmakta azimli, kararlıyız."

MECLİS BAŞKANI ŞENTOP AÇIKLAMA YAPTI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) düzenlediği "Pençe Kilit Operasyonu"nu, "Terör saldırılarını önleme, ona mukabelede bulunma yerine; teröristlerin mevzilendiği yerleri, hazırlık yaptığı mekanları önceden vurma, imha etme yönündeki yeni konsept değişikliğiyle çok daha başarılı neticeler alıyoruz. Türkiye, terör örgütünü ve teröristleri yok edene kadar bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir." şeklinde değerlendirdi.

Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası etkinliklerini TBMM Şeref Holü'nde düzenlenen törenle başlattı.

"Türkiye'nin Çocuklarından Türkiye Resimleri Yarışması"nda dereceye girenlere ödüllerini vereceği programdaki açılış konuşmasında Şentop, TSK'nın dün öğleden sonra Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik Pençe Kilit Operasyonu'nu başlattığını anımsattı.

TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

"Bu operasyonda Milli Savunma Bakanı'nın açıklamalarına göre hedeflere ulaşılmıştır. Türkiye terörle mücadelesini bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da büyük bir kararlılıkla yürütecek. Terör saldırılarını önleme, ona mukabelede bulunma yerine; teröristlerin mevzilendiği yerleri, hazırlık yaptığı mekanları önceden vurma, imha etme yönündeki yeni konsept değişikliğiyle çok daha başarılı neticeler alıyoruz. Türkiye, terör örgütünü ve teröristleri yok edene kadar bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir. Ben, TSK'mızın bütün mensuplarına, komuta kademesine ve Mehmetçiklerimize Cenabıhak'tan kolaylıklar, başarılar diliyorum; ayaklarına taş değmesin."

-"Meclis'i, vatanı ve devleti sizler yöneteceksiniz"

TBMM Başkanı Şentop, TBMM'nin açılışının 102. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe yurt dışından ana vatana gelerek katılan "küçük ressamları" gözlerinden öptüğünü ifade etti.

Bu etkinlikle birlikte 23 Nisan Çocuk Haftası'nın da açılışının yapıldığına işaret eden Şentop, birkaç gün sonra TBMM'nin açılışının 102. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanacağına dikkati çekti.

Şentop, Türkiye'yi, büyük fedakarlıklarla, canla ve kanla vatan yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları başta olmak üzere, ahirete göç eden büyükleri, vatanın bağımsızlığı uğruna can veren bütün şehitleri rahmet ve minnetle andı.

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23 Nisan'ın dünyada çocuklara adanmış tek bayram olduğunu, Türk milletinin bununla iftihar ettiğini belirten Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları, 23 Nisan 1920'de yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak ve vatanımızın bize ait olduğunu bütün dünyaya göstermek, tescil ettirmek için bugün içinde bulunduğumuz TBMM'yi kurmuşlardır. Ordumuza, savaş meydanlarında Meclisimiz komutanlık yapmıştır. 3 yıl süren Kurtuluş Savaşı, TBMM'den yönetilmiştir. 23 Nisan 1920'nin ilk dönem milletvekilleri aynı zamanda savaş meydanlarında düşmana karşı bizzat, fiilen çarpışmış, mücadele etmiş, savaşmışlardır. Bu sebeple bizim Meclisimiz dünyada başka bir örneği olmayan hem 'kurucu' hem 'kurtarıcı' Meclis özelliklerini taşımaktadır. 23 Nisan 1920 tarihi, ilk Meclisimizin açıldığı resmi gün olarak tarihimizde yerini aldıktan sonra Mustafa Kemal Atatürk, bu bayramı çocuklara armağan edilen bir bayram olarak tescil ettirmiştir. Çünkü çocuklar her toplumun devamlılığının ve geleceğinin yegane anahtarıdır. Büyüdüğünüz zaman bu Meclis'i, büyük tarihe sahip bu vatanı ve devleti sizler yöneteceksiniz."

- "Konu çocuk olunca çok daha dikkatli olunmalı"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Haftası etkinliklerini planlarken sadece Ankara ile sınırlı kalmak istemediklerini, 23 Nisan coşkusuna tüm Türkiye'de ve Türkiye dışındaki çocukları da dahil etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Konu çocuk olunca çok daha dikkatli, özenli, hassas olunması gerektiğine dikkati çeken Şentop, bütün etkinleri çocuk gelişimi uzmanları ve psikologlar eşliğinde, onlardan destek alarak planladıklarını; etkinlik alanlarını çocukların ihtiyaçlarına göre düzenlediklerini anlattı.

Şentop, TBMM'nin ilk etkinliğinin, "Türkiye'nin Çocuklarından Türkiye'nin Resimleri Sergisi" olduğunu ifade ederek, "Yurt dışında yaşayan yavrularımızın gözünden anavatanları olan Türkiye'yi anlattığı resimlerden oluşuyor. Bu resimlerde, çocuklarımızın vatanları Türkiye'ye ait duyguları, sevgileri, özlemleri var. Zihinlerinde Türkiye tasavvurları, hayalleri var. Türkiye sınırlarının ötesinde de olsalar, gerçek vatan toprağı onların hayallerinde; aile ocağı Türkiyemiz var. TBMM'nin yurt dışındaki çocuklarımızı böyle bir etkinliğe dahil etmesinden büyük memnuniyet duyuyorum. Bunun, her 23 Nisan'da gelenekselleşerek devam etmesini temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bu resim yarışmasına ilginin büyük olduğunu dile getiren Şentop, "Bu ülkeyle bir ve beraber olan minik gönüllerin, ana vatanlarıyla birlikte olduğunu görmek, bu hissiyatlarını müşahede etmek bizi çok duygulandırdı." diye konuştu.

Şentop, sergiye katılan çocukların anne ve babalarına, onları bu şuurla yetiştirdikleri için teşekkür etti.

Sılayı "vatan", gurbeti ise "vatandan uzak olma ve yabancı beldede bulunma hali" olarak tanımlayan Şentop, "Bu resimleri yapan minik eller bizlere, 'Uzaktayız ama gönlümüz Türkiye ile' duygusunu aktarmaktadırlar. Yurt dışında yaşayan çocuklarımızın hayal dünyasındaki Türkiye'yi resimle anlatmaları, anne veya babalarının kendilerinin öz ülkesi Türkiye ile ilgili tasavvurları bizim için çok önemlidir, üzerinde çok durulması gereken bir husustur." dedi.

- "Genel Kuruldan bahçeye kadar çocuk sesleriyle dolacak"

TBMM Başkanı Şentop, TBMM'nin kuruluşunun 102. yılı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını, fiilen bugün başlattıklarına işaret ederek, bütün hafta boyunca bugünün önemi ve değerinin üzerinde durulacak etkinliklerin, yurdun dört bir yanından gelen çocuklar ve büyüklerle gerçekleştirileceğini anlattı.

Bu kapsamda kendisini en çok heyecanlandıran etkinliklerden birinin TBMM bahçesini, "çocuk bahçesi"ne dönüştürmek olduğunu dile getiren Şentop, "23 Nisan haftamızda Meclisimiz, Genel Kuruldan bahçeye kadar çocuk sesleriyle dolacak. İstedik ki Meclisin bahçesi, çocuk bahçesi olsun ve çocuklarımızın coşkusu Meclisimizin bahçesinde de işitilsin, görülsün." şeklinde konuştu.

-"Meclis Başkanlığı koltuğunu Genel Kurulda devredeceğim"

Şentop, bu yıl Meclis Başkanlığı koltuğunu Genel Kurul Salonu'nda devredeceğini belirterek, "Orada çocuklarımızın yapacağı bir toplantıda, koltuğu devredeceğim çocuğumuz da oturumu yönetecek." ifadesini kullandı.

Başka ülkelerden çocukların katılacağı ayrı bir oturum da düzenleyeceklerini bildiren Şentop, salgın şartları nedeniyle bu yıl bu etkinliğin tam arzu ettikleri temsili nitelikte olmayacağını ancak gelecek yıl gerçekten temsili bir nitelikte "Dünya Çocuk Meclisi" oluşturmayı düşündüklerini anlattı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'den 16 bine yakın çocuğun büyük heyecanla katıldığı 23 Nisan Futbol Turnuvası Mahallede Maç Var'ın, 23 Nisan etkinliklerinden biri olduğunu dile getirerek, turnuvanın, ülkenin her yerindeki çocuklara verdiği heyecanın kendilerine de yansıdığını ifade etti.

Şentop, TBMM'de oynanacak kızlar ve erkekler final maçlarını büyük merakla beklediğini belirterek, "Süper Lig maçlarının oynandığı statlardaki anonslarda bir çocuğumuz, 'Meclis Başkanı'nın elinden kupayı alacağız.' diyordu. O güzel çocuklara kupayı burada vermekten büyük memnuniyet duyacağım." dedi.

Etkinliğe katılan çocuklara teşekkür eden Şentop, dereceye giren çocuklara, Ankara ve TBMM'nin gezdirileceğini bildirdi. Şentop, 23 Nisan'ın, bu hafta boyunca düzenlenecek birçok etkinlikle bir bayram havasında kutlanacağını da kaydederek, "23 Nisan, aziz milletimizin bağımsızlık iradesinin somut ifadesidir, ülkemizde ve bölgemizde barışın da kuvvetli teminatıdır. 23 Nisan ruhunun, bütün çocuklara, ülkemize, dünyaya barış getirmesini temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Şentop, yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da şimdiden kutladı.

- Şentop, yarışmada dereceye girenlere ödüllerini verdi

TBMM Başkanı Şentop, 297 çocuğun katıldığı Türkiye'nin Çocuklarından Türkiye Resimleri Yarışması'nda 8-12 ila 13-17 yaş gruplarında dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Yarışmada, 8-12 yaş grubunda birinciliği Kırgızistan'dan "Vatanı Özlüyorum" adlı resmi ile katılan Melek Salmanova alırken, Fransa'dan katılan Hümayra Sıla Baylan ikinci, Kırgızistan'dan Ebru Altun ise üçüncü oldu.

Yarışmanın 13-17 yaş kategorisinde birinciliği Almanya'dan "Sıla Yolu" isimli resmi ile Muhammed Yusuf Şalvarcıoğlu elde ederken, Kosova'dan Tuana Mazreku ikinciliği, Katar'dan Fatıma Zehra Giresunlu ise üçüncülüğü aldı.

Şentop, ödüllerin takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sergiyi gezdi.

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