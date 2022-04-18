MİT DEAŞ operasyonunda 2 militanı Türkiye'ye getirdi
Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ üyesi 2 üyesi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye'de gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Nisan 2022 14:20
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgi göre, MİT'in yerel istihbarat faaliyetleri neticesinde yakalanan DEAŞ üyeleri Orhan Moran ve Mustafa Kılıçlı, Hatay İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.
Yakalanan teröristler verdikleri ön ifadelerde, Türkiye'ye ve Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) varlığına eylem planladıklarını ifade etti.
Teröristler ayrıca bölgedeki DEAŞ mensuplarına da yardım ettiklerini belirtti.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız