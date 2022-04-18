2022-MSÜ tercih işlemleri başladı
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci aday tercih süresi başladı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 18 Nisan 2022 14:41
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından tercih işlemlerine ilişkin duyuru yayımladı.
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri (2022-MSÜ) bugün başlamış olup 13 Mayıs 2022 tarihinde sona erecektir. Tercih İşlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız