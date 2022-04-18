2022'de hacca gidecek kişi sayısı açıklandı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "2022 yılı haccına ülkemizden 37 bin 770 kardeşimiz gidecekler."

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 2022 yılı haccında Türkiye'den 37 bin 770 hacı adayı kabul edilecek İnşallah.



19 Nisan'da gerçekleştireceğimiz Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşmış olacağız.