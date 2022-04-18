Asistan hekimlik kontenjanları belli oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ASİSTAN HEKİMLİK KONTENJANLARI AÇIKLANDI. Uzmanlık eğitimini farklı kadrolarda alan arkadaşlarımız arasındaki eşitsizliklerin kaldırılmasının ardından, kontenjanlar ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde bugün açıklandı. Tercih işlemleri yakında başlıyor. Hayırlı olsun." dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 18 Nisan 2022 15:37
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, asistan hekimlik kontejanlarının açıklandığına dair açıklama yaptı.
Koca, açıklamasında şu sözlere yer verdi:
"Uzmanlık eğitimini farklı kadrolarda alan arkadaşlarımız arasındaki eşitsizliklerin kaldırılmasının ardından, kontenjanlar ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde bugün açıklandı. Tercih işlemleri yakında başlıyor. Hayırlı olsun."
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ASİSTAN HEKİMLİK KONTENJANLARI AÇIKLANDI. Uzmanlık eğitimini farklı kadrolarda alan arkadaşlarımız arasındaki eşitsizliklerin kaldırılmasının ardından, kontenjanlar ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde bugün açıklandı.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 18, 2022
Tercih işlemleri yakında başlıyor. Hayırlı olsun.