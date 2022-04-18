Fahrettin Altun'un avukatından CHP'lilere karşı açılan davalara ilişkin açıklama

Avukat Sezgin Tunç, müvekkillerimiz Sn Fahrettin Altun ve Sn Fatmanur Altun hakkındaki asılsız iddialara karşın CHP Genel Başkanı ve CHP milletvekillerine karşı açtıkları davalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Avukat Sezgin Tunç açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

Müvekkillerimiz Sn Fahrettin Altun ve Sn Fatmanur Altun hakkındaki asılsız iddiaların yeniden gündeme gelmesi üzerine bu karalama faaliyetlerine ve bilhassa CHP Genel Başkanı ve CHP milletvekillerine karşı açtığımız bazı davaların neticelerini burada duyurmakta fayda gördük.

Önemle belirtelim; kamu görevlilerine tek bir yönetim kurulu üyeliği sınırı AK Parti döneminde getirilmiştir. CHP'de yöneticilik yapan çok sayıda isim 2002 öncesinde kamu görevlisiyken sınırsız sayıda YK üyeliğinde bulunmuştur.

Ayrıca Sn Fatmanur ALTUN 1 yılı aşkın bir süre önce öğretim görevlisi olduğu Marmara Üniversitesi'nden istifa etmiş olmasına rağmen kötücül ağızlar halen müvekkilimizin oradan maaş aldığı yalanını yaymaktadır.

Gelelim konuya dair tazminat kararlarına:



1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, müvekkilimiz Sn. Fahrettin ALTUN'a 20.000 TL manevi tazminat ödemesine hükmedildi. Karara karşı miktar yönünden istinaf yoluna başvurduk.



2- Bir diğer davada yine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun müvekkilerimiz Sn Fahrettin ALTUN ve Sn Fatmanur ALTUN'a 7.500 TL manevi tazminat ödemesine hükmedildi. Karara karşı miktar yönünden istinaf yoluna başvurduk.



3- CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in müvekkillerimiz Sn. Fahrettin ALTUN'a 30.000 TL ve Sn. Fatmanur ALTUN'a 10.000 TL manevi tazminat ödemesine hükmedildi. Karara karşı miktar yönünden istinaf yoluna başvurduk.



4- CHP Eskişehir Milletvekili Atilla Sertel'in müvekkilimiz Sn. Fahrettin ALTUN'a 40.000 TL manevi tazminata ödemesine hükmedildi. Karara karşı miktar yönünden istinaf yoluna başvurduk.



5- CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın müvekkilimiz Sn. Fahrettin ALTUN'a 10.000 TL manevi tazminat ödemesine hükmedildi. Karara karşı miktar yönünden istinaf yoluna başvurduk.



6- CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, müvekkilimiz Sn. Fahrettin ALTUN'a 5.000 TL manevi tazminat ödemesine hükmedildi. Karara karşı miktar yönünden istinaf yoluna başvurduk



7- CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın müvekkilimiz Sn. Fahrettin ALTUN'a 15.000 TL manevi tazminat ödemesine hükmedildi. Karara karşı miktar yönünden istinaf yoluna başvurduk.



8- Cumhuriyet Gazetesi yazarı Miyase İlknur'un müvekkilimiz Sn. Fahrettin ALTUN'a 10.000 TL manevi tazminat ödemesine hükmedildi. Karara karşı miktar yönünden istinaf yoluna başvurduk.



Müvekkillerimiz adına açtığımız ancak henüz neticelenmeyen tazminat davalarımızın bir kısmının ve istinaf başvurularımızın neticelerini de yine buradan duyuracağız.

Yalan, hakaret ve dezenformasyonla hukuki mücadelemiz hız kesmeden ve artarak devam edecek.