Sabah Gazetesi, 3600 ek gösterge çalışmasını yayımladı

Memurlar.net'in notu: Sabah Gazetesi geçen ay yayımladığı ek gösterge taslağıyla büyük gündem olmuştu. Taslakta yer alan bazı unvanların mülga olması tartışma oluşturmuştu. Ayrıca Memur Sen de bir açıklama yaparak, taraflarıne verilen bir taslak bulunmadığını belirtmişti.

Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem ikinci kez ek gösterge taslağı yayımladı. İşte Faruk Erdem'in haberi:

3600 ek gösterge düzenlemesi için son düzlüğe girildi. Ek gösterge çalışması yapılan toplantıların ardından Mayıs ayında tamamlanacak ve TBMM'ye gelecek. Milyonlarca memur '3600 ek gösterge taslağı' konusunda araştırmalarını sıklaştırmıştı. Sabah Memurlar üzerinde çalışılan ek gösterge taslaklarından birine ulaştı.

EK GÖSTERGE ÇALIŞMALARI İÇİN SON VİRAJ!

Ek gösterge konusunda çalışmalar hızla devam ediyor. Hizmet kollarında yetkili sendikaların ek gösterge konusunda talepleri masaya yatırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve bürokratlar katıldı. Hizmet kollarından sonra Memur-Sen'in tüm unvanlar bazındaki ek gösterge ve yansıtma oranlarına ilişkin talepler aynı komisyonca dinlendi.

MEMUR-SEN NELER TALEP ETTİ?

Memur Sen; Ek gösterge artışı noktasında bütüncül bir puan artışı yanında unvan, görev ve kadro itibariyle ilave artış yapılacak ve ilk defa ek gösterge hakkından yararlanacak kadroların ek gösterge oranlarının belirlenmesini ve yansıtma oranlarının artırılmasını talep etti.

3600 EK GÖSTERGE İÇİN ÇOK ÇEŞİTLİ TASLAKLAR HAZIRLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bürokratları sendikalardan gelen talepleri rapor haline getirdi.

Şimdi de Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı sendikaların talepleri doğrultusunda çok çeşitli alternatif çalışmalar hazırlıyor.

SENDİKALAR 10 MAYIS'TA BİRAYA GELECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen 10 Mayıs'ta son görüşmeleri yapmak üzere bir araya gelecek. Bu toplantıda son istişare görüşmelerin yapılması bekleniyor.

EK GÖSTERGE SORUNU TARİHE KARIŞACAK

Ek gösterge konusu, kamu personel sisteminde yaşanan ek göstergelere ilişkin çalışma barışını bozmadan, kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapı eksenli kamu personelinin geneline yönelik bütüncül bir çalışma içerisinde ele alınıp kademeli geçiş ile değerlendirilecek.

Tüm unvanlar gözden geçiriliyor. Herkes beklentilerin farkında Bazı unvanların ek gösterge cetvelinde yerleri değişecek.

Bazı unvanların ek gösterge rakamları en az 600 artacak Bazı unvanlarda kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapı gözetilerek daha fazla artırılacak.

Bu açıklamalar çerçevesinde kademeli geçişte masa da. Sendikalar ile Bakanlık temsilcilerinde hakim olan görüş ek gösterge konusundaki sorunu tarihe gömmek.

KİM NE KADAR EK GÖSTERGE ALACAK?

Bu sebeple kademeli geçiş de masa da. Ankara'da ki hava şu an böyle. Hazırlanan taslaklara ilişkin ek gösterge taslaklarından bir tanesi de Sabah Memurlar'da! İşte detaylar.