Trafikte silahla dehşet saçan Sezer Öztürk'e istenen ceza belli oldu

Sancaktepe'de 19 Eylül 2021 tarihinde trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere kurşun yağdırarak Halil İbrahim Scholten'ın ölümüne neden olduğu iddia edilen eski futbolcu Sezer Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Sezer Öztürk ve Ömer Genç cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan müşteki avukatı, "Maktulün haksız tahrik oluşturabilecek herhangi bir davranışı olmamasına rağmen sanık Sezer maktule ateş ederek onu öldürmüştür. Sezer maktulü sırtından vurmuştur" diyerek sanıkların kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını, haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını talep etti.

"Artık çocuğu ile maç izlemeyecek"

Müşteki avukatlarından Batuhan Beyler ise, "Benim müvekkilimin çocuğu hiçbir zaman babasının kucağında maç izleyemeyecektir. Artık öyle bir imkan kalmamıştır. Bu davada kim mağdur kim sanık karıştırılmaya çalışılıyor. Tek bir gerçek var ki, o da benim müvekkilimin çocuğu artık babası ile maç izlemeyecek" dedi.

Sezer Öztürk hakkında 23 yıl 9 ay hapis talebi

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanık Sezer Öztürk'ün "haksız tahrik altında kasten öldürme", "haksız tahrik altında iz bırakacak şekilde silahla kasten yaralama", "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından toplamda 13 yıl 5 aydan 23 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Savcı, tutuklu sanık Ömer Genç hakkında, "haksız tahrik altında kasten öldürme", "genel güvenliğin tehlikeye sokulması", 2 kişiye yönelik "silahla kasten yaralama" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından toplamda 14 yıl 6 aydan 27 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Tutuksuz sanık Duran Genç'in ise Sezer Öztürk'e yönelik eylemi nedeniyle "silahla kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

"Yolu kesilen ve ailesi saldırıya uğrayan benim müvekkilimdir"

Bunun üzerine söz alan sanık Sezer Öztürk'ün avukatı Yılmaz Aboşoğlu, "Bizim delil karartmak, tanıkları yalan beyana yönlendirmek gibi bir uğraşımız olmadı. Müdahilin acısını paylaşıyoruz. Ama yolu kesilen ve ailesi saldırıya uğrayan taraf müdahil taraf değil benim müvekkilimdir. Biz bugüne kadar saygımızdan sustuk. Müvekkilin pişman olup olmadığını karşı taraf değil heyet takdir eder. Müvekkil elbette ki pişmandır. Hem maktul ölmüştür hem de kendisi milli bir futbolcu olup cezaevine düşmüştür. Biz olayın meşru müdafaa sınırları içerisinde kaldığı kanaatindeyiz" diyerek müvekkilinin tahliyesini istedi.

Tahliye taleplerinin reddine karar vererek sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.