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Bakan Varank: Yozgat'a bir bilim merkezi kuruyoruz

Bakan Varank, Yozgat'taki 13 projenin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada; "TÜBİTAK'ın Yozgat Belediyemizle yapacağı iş birliği çerçevesinde Yozgat'a bir bilim merkezi kuruyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Nisan 2022 17:39
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Bakan Varank: Yozgat'a bir bilim merkezi kuruyoruz

Bakan Varank, Yozgat Valiliği Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, hayatını kaybeden, Orta Anadolu Kalkınma Ajansında (ORAN) görev yapan Elif Aybike Büyükyılmaz için başsağlığı diledi.

Bakanlık ve bağlı kurumlarıyla Yozgat'ın gelişip kalkınması için çalıştıklarını vurgulayan Varank, şöyle konuştu:

"ORAN Kalkınma Ajansı ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresinin destekleriyle hayata geçen tam 13 projenin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Eğitimden tarıma, kırsal kalkınmadan turizme kadar birçok alanı ilgilendiren bu projelerin toplam yatırım tutarı 28 milyon lirayı buluyor. Her biri birbirinden önemli bu projeler, şehrimizin gençlerine, kadınlarına, çiftçilerine ve turizmine hizmet edecek, Yozgat'ın ekonomisine güç katacak."

- "Turizm gelirlerinin artmasının önünü açıyoruz"

Varank, söz konusu projelerden Yozgat Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası Projesi'ne değinerek, 17 milyon lira bütçeli proje çerçevesinde sektör için değerli bir ortak kullanım tesisini kente kazandırdıklarını ifade etti. Varank, böylece hayvan hastalıklarıyla daha etkili şekilde mücadele edilmesini ve canlı hayvan ticaretinin daha modern şartlarda yapılmasını sağlayacaklarını söyledi.

Turizm Amaçlı Jeotermal Kaynakların Etkin Kullanımı Projesi ile Yozgat'ın turizm gelirlerinin artmasının önünü açtıklarına işaret eden Varank, "4 milyon liraya yakın bütçesi olan bu proje kapsamında Sarıkaya ve Sorgun ilçelerine jeotermal suların toplanıp dağıtımının yapılacağı bir altyapı tesisi kurduk." bilgisini verdi.

Varank, Mesleki Eğitim Mali Destek Programı çerçevesinde 4 meslek lisesine 2 milyon liraya yakın yatırım yaptıklarını belirterek, projeler sayesinde bu okullara 147 farklı makine ve ekipman kazandırıldığını, mobilya, metal, talaşlı imalat, bilişim ve yemek imalatı alanlarına yönelik 7 mesleki eğitim atölyesinin güçlendirildiğini bildirdi.

Tüm projelerin Türkiye ve Yozgat için hayırlı olmasını dileyen Varank, işlerin tamamlanıp hayata geçmesinde emeği olanlara teşekkür etti.

Varank, gelecek dönemde bu projelerin süreceğine dikkati çekerek, "Yerel paydaşlarımızdan aldığımız güçle Yozgat'ın üretim, ihracat ve istihdamını artıracak yeni projeleri hep beraber gerçekleştireceğiz. Hep birlikte Yozgat'ı hak ettiği konuma ulaştırmak için daha çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

- "Enflasyonun büyük kısmı küresel piyasalardan kaynaklı"

Türkiye'nin etrafındaki ateş çemberine rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hedeflerine ilerlediğini vurgulayan Varank, ülkenin salgın döneminde dahi güçlü sanayi altyapısı, kaliteli ulaşım imkanları ve konumu sayesinde alternatif bir küresel üretim merkezi olma iddiasını ortaya koyduğuna dikkati çekti.

Varank, geçen yıl kaydedilen yüzde 11'lik büyüme performansının Türkiye'nin bu iddiasının en önemli kanıtı niteliğinde olduğunu ifade ederek, ülkenin bu performansla G-20 ve AB ülkeleri arasında ilk sırada yer aldığını anımsattı.

Bu yıl da bu trendin devam ettiğine dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

"Sürekli büyüyen sanayi üretimimiz, artmaya devam eden ihracatımız ve istihdamda yakaladığımız ivme, bu yıl da kaldığımız yerden yolumuza devam ettiğimizi gösteriyor. Tabii bu güzel gelişmeler enflasyonda yaşanan olumsuzlukları görmezden geldiğimiz anlamına gelmiyor. Enflasyon sorunu elbette hepimizin de canımızı acıtıyor. Ama emin olun bu sorunun çok büyük bir kısmı küresel piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklı. İnşallah yakın zamanda enflasyonu da kontrol altına alarak ülkemizi 2023 hedeflerine çok daha hızlı ulaştıracağız."

KAPAT [X]

Varank, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı yeni ekonomi modeliyle "Büyük ve Güçlü Türkiye"yi hep birlikte inşa edeceklerini vurguladı.

- Bilim merkezi için 18 milyon liralık yatırım

Büyük hedeflere doğru ilerlerken Yozgat'ın da en büyük destekçilerden biri olduğunu aktaran Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler de bu desteği karşılıksız bırakmamak için var gücümüzle Yozgat'ın imkan ve kabiliyetlerini artıracak yatırımlar yaptık. 2002'de ilimizde sadece bir OSB varken biz bu sayıyı 35 milyon liralık yatırımla 4'e çıkardık. Sorgun İŞGEM ve Bozok Üniversitesi Kuluçka merkezi projelerini hayata geçirdik. Bilime, teknoloji üretmeye meraklı gençleri bulmak, onların kapasitelerini ortaya çıkarmak amacıyla şehrimizde Deneyap Teknoloji Atölyesi kurduk."

Varank, tüm bunlarla yetinmediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bilim ve gençlik Milli Teknoloji Hamlesi'nin iki önemli odak alanı. Gençlerimizin, bilim ve teknoloji konusundaki yetkinliklerini artırmak üzere atılımlarımıza devam ediyoruz. Bu doğrultuda, Yozgat için güzel bir müjdeyi, bu kürsüden sizinle paylaşmak istiyorum. TÜBİTAK'ın Yozgat Belediyemizle yapacağı iş birliği çerçevesinde Yozgat'a bir bilim merkezi kurma kararı aldık. Bugün projeye ait imzaları atarak gençlerimizi bilim ve teknolojiyle buluşturacağımız merkezin kurulumuna hızlıca başlayacağız. Yaklaşık 18 milyon lira yatırımla kurulacak olan bilim merkezi, Çekerek ve Yozgat olmak üzere iki farklı yerleşkeden oluşacak. Çekerek yerleşkesini bu yaz, Yozgat Merkez yerleşkesini ise önümüzdeki yıl hizmete açacağız. Bu merkezlerde Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sağlayacak geleceğin bilim insanlarını, mühendislerini ve teknoloji girişimcilerini yetiştireceğiz."

Açılış töreninde, Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin ve ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Bakan Varank'ın refakatinde, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile Yozgat Belediye Başkanı Köse şehirde bilim merkezi kurulmasına ilişkin protokolü imzaladı. Daha sonra Bakan Varank ve beraberindekiler, kurdele keserek 13 projenin açılışını yaptı.

- Bozok Teknopark'a ziyaret

Bakan Varank, açılış töreni öncesinde Bozok Teknopark'ı ziyaret etti. Ziyaretinde Varank'a TÜBİTAK Başkanı Mandal ile Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ eşlik etti.

Teknopark'ın çalışmalarına ilişkin bilgi alan Varank, burada faaliyet gösteren firmaların geliştirdikleri ürünleri inceledi.

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