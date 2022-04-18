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TBMM koruma polisi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlığı koruma polislerinden Emrullah Çarıklı'nın Amasya'daki cenazesine katıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Nisan 2022 18:06
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TBMM koruma polisi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, TBMM Başkanlığında koruma olarak görev yapan, 34 yaşındaki polis memuru Emrullah Çarıklı'nın cenazesi, memleketi Amasya'nın Hamamözü ilçesine bağlı Dede köyüne getirildi.

Cenazeye katılan Şentop, mesai arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını söyledi.

Çarıklı'yı her zaman iyi bir insan olarak anacaklarını anlatan Şentop, "Uzun yıllar beraber çalıştığımız, beraber mesai yaptığımız Emrullah Bey'in son yolculuğu, cenaze namazı için bir aradayız. Allah kendisine rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Biz 10 yıldan fazla süredir beraber çalıştık, en uzun süre çalıştığımız arkadaşlarımızdan birisiydi. Kendisiyle ilgili, benim ve arkadaşımın kanaati, olumlu kanaattir. İyi bir insandı, temiz, ahlaklı ve güvenilir bir insandı." dedi.

Köy camisinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Çarıklı'nın naaşı, köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Emrullah Çarıklı'nın yakınları, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Amasya milletvekilleri Levent Karahocagil ve Hasan Çilez, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile protokol üyeleri katıldı.

Çarıklı'nın evli ve 2 çocuk babası olduğu, 15 aydır kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

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