Bakan Kirişçi: Ukrayna elindeki ürünleri yüzde 25 ucuz verecek

Kirişci, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde bir araya geldiği tarım sektörü temsilcilerine salgın döneminde de üretimi sürdürdükleri için teşekkür etti.

Bu dönemde hükümetin de gerekli önlemleri aldığını, ürünlerin tüketiciye ulaştırılmasında herhangi bir aksaklık yaşanmadığını belirten Kirişçi, salgın sonrası Rusya Ukrayna Savaşı'nın yaşandığını söyledi.

Türkiye'nin taraf mantığıyla hareket etmek yerine, her iki ülkeye de "dost ve komşu ülke" yaklaşımı ile önemli bir adım attığını vurgulayan Kirişci, "Taraflardan birinin yanında olsaydık, savaştan etkilenen iki ülkenin yanına biz de eklenebilirdik. Ucuz atlattık. Allah yüzümüze baktı." dedi.

Her iki ülkenin tarım bakanları ile sık sık görüştüklerini çünkü tarımsal ithalat ve ihracat çalışmaları yürüttüklerini aktaran Kirişci, "Sadece Ukrayna'nın elinde 27,5 milyon ton dış ticarete konu olan ürün var. Mısır, ayçiçeği çekirdeği, ayçiçek yağı, soya gibi ürünleri bize dış ticaretteki fiyatının, yüzde 25 aşağısına vermeyi taahhüt ediyorlar. Rusya'nın durumu farklı değil. Onlarda da bir sıkışmışlık var ama hiçbir zaman biz Rusya'ya, Ukrayna'ya kısıtlama getirmedik." diye konuştu.

Türkiye'nin de önemli bir üretim ülkesi olduğunu ancak bazı kesimin bu durumu hafife aldığını dile getiren Kirişci, Türkiye'nin 65 milyon olan nüfusunun, AK Parti iktidarı döneminde 85 milyona çıktığını, bunun dışında 5 milyon sığınmacının bulunduğunu söyledi. Ayrıca salgın öncesinde Türkiye'yi ziyaret eden 52 milyon turiste de yettiklerini dile getiren Kirişçi, bu dönemde 30 milyar dolarlık da tarım ihracatının yapıldığına dikkati çekti.

- Bakan Kirişci, MHP Antalya İl Teşkilatını ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, MHP Antalya İl Teşkilatını da ziyaret etti. Üreticilerin taleplerini dinlemek, bakanlık teşkilatının çalışmalarını yerinde görmek ve Antalya'nın röntgenini çekmek için geldiklerini söyleyen Kirişci, kendisine AK Parti'li ve MHP'li milletvekillerin de eşlik ettiğini belirterek, Cumhur İttifakı olarak birliğin daim olması temennisinde bulundu.

Türkiye'nin kritik bir coğrafyada bulunduğuna dikkati çeken Kirişci, "Ankara'da Kızılay'da bir iş yeriniz varsa camınıza sprey boyalarla birtakım slogan yazanlar, molotofkokteyl atanlar, camınızı kıranlar olur, bu yaşadığınız coğrafyanın bir sonucudur, kaderidir. Kuzeyde bir ülke olsak belki böyle bir derdimiz, tasamız olmazdı ama ecdat bunun bedelini ödemiş, bizler de her zaman olduğu gibi bunu ödemeye hazırız." diye konuştu.

Türkiye'nin etrafındaki ülkelerde yaşananlara değinen Kirişci, Suriye, Irak, Ermenistan, Rusya, Ukrayna'da yaşananların Türkiye'yi de etkilediğini ifade etti. Bu durumun coğrafyanın yüklediği sorumluluk olduğunu dile getiren Kirişci, "Kendi birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi muhafaza etmemiz, en zor şartlarda bile üretmeye devam ediyor olmamız çok önemli." dedi.

Kirişci, pandemi döneminde İtalya, İspanya, Fransa gibi ülkelerde üretimde kırılmalar yaşandığını ama Türkiye'nin üretmeye devam ettiğini söyledi. Sadece kendi vatandaşı için üreten değil, aynı zamanda ürettiğini dünyaya satan bir ülke olduklarını ifade eden Kirişci, "Başka ülkeler üretim yapamaz ve tedariği sağlayamazken Türkiye'nin gerçekleştiriyor olması önemli, bunu daha da geliştirmemiz ve fırsata dönüştürmemiz lazım. Bu lojistik avantajımızı iyi kullanmamız lazım." diye konuştu.

Vatandaşın hizmetinde, üreticinin yanında olduklarını belirten Kirişçi, desteklerinin süreceğini bildirdi.