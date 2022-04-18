Ekip otosuna çarparak polisi yaralayan otomobilin sürücüsü tutuklandı

Sabah Gazetesi, 3600 ek gösterge çalışmasını yayımladı

Milyonlarca memurun emekli maaş ve ikramiyelerinde önemli artışlara neden olacak 3600 ek gösterge düzenlemesi için son viraja girildi. Ek gösterge Mayıs ayında Meclis'te olacak. Bununla beraber 3600 ek gösterge taslağı netleşiyor. Kim kaç ek gösterge alacak? Sabah Gazetesinden Faruk Erdem'in yazısı