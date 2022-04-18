KYK yemekhanesinde şort ve kısa pantolon yasağı

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre; Karadeniz Teknik Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne (KYK) bağlı erkek öğrenci yurtlarının yemekhane ve kantininde öğrencilerin şort ve kısa pantolonla girilmesinin yasaklandığı ortaya çıktı.

KYK yönetimi tarafından yemekhane ve kantin girişlerine asılan yazıda, "Kantin ve yemekhaneye şortlu ve kısa pantolonlu girmek kesinlikle yasaktır" denilirken, yurtlarda kalan öğrenciler tepki gösterdi.

"ÜNİVERSİTELER SİZİN KEYFİ KARAR ALACAĞINIZ YERLER DEĞİL"

KTÜ'de eğitim gören ve yurtlarda kalan öğrenciler KYK'nın aldığı yasağa sosyal medyadan tepki gösterdi.

KTÜ öğrenci kolektifi Ramazan'la birlikte gerici uygulamaların arttığını belirterek, "Kampüs içerisindeki yurtlara, KYK müdürlüğü tarafından kısa pantolon ve şort yasağı getirilmiştir! Üniversiteler sizin keyfinize göre karar alacağınız yerler değildir. Kamuoyuna derhal açıklama yapın. Bu karardan hemen geri dönün!" ifadelerini kullandı.

Çok sayıda öğrenci ise yasağın kaldırılmasını gerektiğini savundu.