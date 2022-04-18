YHT'de dört ayda üçüncü zam: İstanbul-Ankara 151 lira

Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri yüzde 15 daha zamlandı. Bu YHT'ye yılbaşından beri üçüncü zam oldu.

YHT seferlerine ocakta yüzde 20, martta yüzde 10 zam yapılmıştı.

Yeni zamla birlikte Ankara-İstanbul (Kadıköy) arası 130,5 lira olan bilet fiyatı 151 liraya çıktı.

Konya-Ankara arası hızlı tren bilet fiyatı 67 liraya yükselirken, Konya-İstanbul arası hızlı tren bileti de 182 liraya çıktı.