YHT'de dört ayda üçüncü zam: İstanbul-Ankara 151 lira
Yüksek Hızlı Tren seferleri yüzde 15 daha zamlandı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 18 Nisan 2022 22:36
Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri yüzde 15 daha zamlandı. Bu YHT'ye yılbaşından beri üçüncü zam oldu.
YHT seferlerine ocakta yüzde 20, martta yüzde 10 zam yapılmıştı.
Yeni zamla birlikte Ankara-İstanbul (Kadıköy) arası 130,5 lira olan bilet fiyatı 151 liraya çıktı.
Konya-Ankara arası hızlı tren bilet fiyatı 67 liraya yükselirken, Konya-İstanbul arası hızlı tren bileti de 182 liraya çıktı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız